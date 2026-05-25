La inesperada forma en la que la familia Osbourne quiere mantener vivo el legado de Ozzy

Ozzy Osbourne volverá gracias a un avatar creado con IA

De acuerdo con los detalles revelados, el sistema fue desarrollado a partir del llamado “ADN digital” de Ozzy Osbourne construido con décadas de grabaciones de voz, expresiones faciales, movimientos corporales y material audiovisual recopilado a lo largo de su carrera.

Kelly Osbourne, Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne y Jack Osbourne (Getty Images)

El objetivo es que los usuarios puedan interactuar directamente con una versión virtual del fallecido cantante y recibir respuestas en tiempo real utilizando una voz prácticamente idéntica a la del artista.

“Puedes preguntarle cualquier cosa y él responderá con su propia voz”, explicó Sharon Osbourne durante la presentación.

Ozzy Osbourne (Getty Images)

Por su parte, Jack Osbourne aseguró que la tecnología detrás del proyecto va mucho más allá de una herramienta tradicional de inteligencia artificial.

“No es conectar una imagen de mi padre a ChatGPT. Es tecnología de muy alto nivel”, afirmó durante una transmisión en vivo.