La inesperada forma en la que la familia Osbourne quiere mantener vivo el legado de Ozzy

Ozzy Osbourne podría volver a aparecer ante sus fans gracias a un proyecto tecnológico impulsado por su familia. Sharon y Jack Osbourne confirmaron que trabajan en la creación de un avatar digital con inteligencia artificial capaz de replicar la voz y los gestos del líder de Black Sabbath.
La iniciativa fue presentada durante la Licensing Expo 2026 en Las Vegas y forma parte de una colaboración entre la familia Osbourne y las compañías Hyperreal y Proto Hologram, especializadas en experiencias inmersivas y recreaciones digitales hiperrealistas.