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Espectáculos

La inesperada forma en la que la familia Osbourne quiere mantener vivo el legado de Ozzy

Sharon y Jack Osbourne confirmaron que desarrollan una versión digital interactiva del líder de Black Sabbath utilizando inteligencia artificial.
lun 25 mayo 2026 02:21 PM
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Ozzy Osbourne (Kevork Djansezian/Getty Images)

Ozzy Osbourne podría volver a aparecer ante sus fans gracias a un proyecto tecnológico impulsado por su familia. Sharon y Jack Osbourne confirmaron que trabajan en la creación de un avatar digital con inteligencia artificial capaz de replicar la voz y los gestos del líder de Black Sabbath.

La iniciativa fue presentada durante la Licensing Expo 2026 en Las Vegas y forma parte de una colaboración entre la familia Osbourne y las compañías Hyperreal y Proto Hologram, especializadas en experiencias inmersivas y recreaciones digitales hiperrealistas.

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Ozzy Osbourne volverá gracias a un avatar creado con IA

De acuerdo con los detalles revelados, el sistema fue desarrollado a partir del llamado “ADN digital” de Ozzy Osbourne construido con décadas de grabaciones de voz, expresiones faciales, movimientos corporales y material audiovisual recopilado a lo largo de su carrera.

Kelly Osbourne, Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne y Jack Osbourne
Kelly Osbourne, Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne y Jack Osbourne (Getty Images)

El objetivo es que los usuarios puedan interactuar directamente con una versión virtual del fallecido cantante y recibir respuestas en tiempo real utilizando una voz prácticamente idéntica a la del artista.

“Puedes preguntarle cualquier cosa y él responderá con su propia voz”, explicó Sharon Osbourne durante la presentación.

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Ozzy Osbourne (Getty Images)

Por su parte, Jack Osbourne aseguró que la tecnología detrás del proyecto va mucho más allá de una herramienta tradicional de inteligencia artificial.

“No es conectar una imagen de mi padre a ChatGPT. Es tecnología de muy alto nivel”, afirmó durante una transmisión en vivo.

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La familia Osbourne busca mantener vivo el legado de Ozzy

Jack Osbourne también confesó que el realismo alcanzado por el sistema es tan exacto que, en ocasiones, resulta impactante por el parecido con su papá.

Jack, Ozzy y Sharon Osbourne
Jack, Ozzy y Sharon Osbourne (Instagram)

Según adelantó la familia, las primeras experiencias interactivas comenzarán a probarse durante el verano de 2026 en dispositivos Proto Luma instalados en Reino Unido y Estados Unidos.

2024 Rock & Roll Hall Of Fame Induction Ceremony - Inside
Ozzy Osbourne fue despedido en un funeral íntimo que tuvo lugar en su finca ubicada en Buckinghamshire, Inglaterra. (Dia Dipasupil/Getty Images for The Rock and Ro)

Aunque todavía no existen imágenes oficiales del avatar funcionando, los Osbourne confirmaron que el proyecto ya se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo.

Además, revelaron que el propio Ozzy conocía la idea antes de su fallecimiento en 2025 y que incluso mostró curiosidad e interés por el potencial de este tipo de tecnología y que su intención es mantener vigente el legado del ícono del rock.

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Ozzy Osbourne

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