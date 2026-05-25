Christian Nodal revela el importante papel que Marc Anthony tiene en su vida: “Lo veo como mi hermano mayor”

La amistad entre Christian Nodal y Marc Anthony se ha fortalecido con el paso de los años, al grado de convertirse en una relación de apoyo y confianza más allá de la música. La cercanía entre ambos artistas quedó en evidencia cuando el intérprete de salsa fue elegido como padrino en la boda del cantante sonorense con Ángela Aguilar en julio de 2024.
Ahora, el cantante sonorense volvió a hablar sobre el importante papel que el salsero ocupa en su vida personal, especialmente durante los momentos más complicados.
Publicidad
Christian Nodal confiesa que recurre a Marc Anthony en sus momentos difíciles
En una entrevista para el podcast ¿Qué es la música?Christian Nodal confesó que suele buscar a Marc Anthony cuando atraviesa situaciones difíciles, pues encuentra en él una figura de apoyo y consejo.
El intérprete de regional mexicano expresó su admiración y agradecimiento hacia su colega, asegurando que las conversaciones entre ambos suelen extenderse durante horas.
"¿Qué has aprendido de Marc Anthony?", le preguntó el conductor Javier Paniagua en su programa. A lo que Nodal respondió: "Yo a él lo veo como mi hermano mayor", expresó "Él ha atravesado por muchas cuestiones y desde el lado espiritual, desde el lado musical, siempre que nos sentamos a hablar, me llevo muchas cosas de él", agregó.
"Tiene el corazón abierto para las personas que él ama y tiene muchos años de carrera. Le han pasado muchas cosas en la vida y es una persona que yo digo, si voy a tomar consejo va a ser de este cab**", agregó.
Christian Nodal confesó que Marc Anthony se ha convertido en una de las personas más importantes dentro de su círculo y reveló que cariñosamente lo llama “compadrito”, debido a que fue padrino en su boda con Ángela Aguilar: “Siempre me ayuda, es un regulador en mi vida personal. Siempre que estoy mal, que llego a estar mal, le hablo a él o le escribo: ‘¿Compadrito, cómo está para hablar?’”, compartió.
El cantante también habló sobre su energía que le transmite: “Porque me transmite muy buena energía, es una de esas almas que no sabes por qué, pero él entra a la habitación y ya te comparte esa energía”, expresó.
Publicidad
Christian Nodal revela que le gustaría actuar
Christian Nodal se ha consolidado como una de las figuras más importantes del regional mexicano, sin embargo, el cantante dejó ver que su futuro podría ir más allá de la música.
Durante su participación en el podcast ¿Qué es la música?, el intérprete de “Botella tras botella” habló sobre la posibilidad de explorar nuevos proyectos profesionales en algún momento de su carrera, especialmente cuando logre estabilizar todos sus planes musicales.
“Yo voy viendo todo como por pasos, ¿no? Tengo que tener bien organizado todo lo de mi álbum. Una vez esté el álbum fuera y demás, creo que ya tengo la posibilidad de ver cuáles panoramas hay”, comentó.
Fue entonces cuando Nodal sorprendió al revelar que le interesa incursionar en el mundo del cine y la actuación: “Me gustaría mucho actuar, me gustaría mucho dirigir una película o por lo menos escribir una película”, confesó.
Aunque esta faceta sería nueva para él, el cantante ya ha tenido acercamientos con la televisión gracias a su música, pues anteriormente participó interpretando temas principales para producciones como la telenovela Si nos dejan.