Christian Nodal revela el importante papel que Marc Anthony tiene en su vida: “Lo veo como mi hermano mayor”

Christian Nodal confiesa que recurre a Marc Anthony en sus momentos difíciles

En una entrevista para el podcast ¿Qué es la música? Christian Nodal confesó que suele buscar a Marc Anthony cuando atraviesa situaciones difíciles, pues encuentra en él una figura de apoyo y consejo.

Christian Nodal, Ángela Aguilar, Marc Anthony y Nadia Ferreira (Getty Images)

El intérprete de regional mexicano expresó su admiración y agradecimiento hacia su colega, asegurando que las conversaciones entre ambos suelen extenderse durante horas.

"¿Qué has aprendido de Marc Anthony?", le preguntó el conductor Javier Paniagua en su programa. A lo que Nodal respondió: "Yo a él lo veo como mi hermano mayor", expresó "Él ha atravesado por muchas cuestiones y desde el lado espiritual, desde el lado musical, siempre que nos sentamos a hablar, me llevo muchas cosas de él", agregó.

"Tiene el corazón abierto para las personas que él ama y tiene muchos años de carrera. Le han pasado muchas cosas en la vida y es una persona que yo digo, si voy a tomar consejo va a ser de este cab**", agregó.

Christian Nodal, Marc Anthony y Nadia Ferreira (Getty Images )

Christian Nodal confesó que Marc Anthony se ha convertido en una de las personas más importantes dentro de su círculo y reveló que cariñosamente lo llama “compadrito”, debido a que fue padrino en su boda con Ángela Aguilar: “Siempre me ayuda, es un regulador en mi vida personal. Siempre que estoy mal, que llego a estar mal, le hablo a él o le escribo: ‘¿Compadrito, cómo está para hablar?’”, compartió.

El cantante también habló sobre su energía que le transmite: “Porque me transmite muy buena energía, es una de esas almas que no sabes por qué, pero él entra a la habitación y ya te comparte esa energía”, expresó.