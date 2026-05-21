Vanessa Trump, ex nuera de Donald Trump, revela que tiene cáncer de mama

La empresaria y ex modelo de 48 años dio a conocer la noticia a través de Instagram, donde explicó que ya comenzó un tratamiento médico tras someterse a un procedimiento esta misma semana. “No es una noticia que alguien espere”, escribió en el mensaje, en el que también pidió privacidad mientras enfrenta el proceso de recuperación.

Vanessa aseguró que se mantiene “enfocada y esperanzada” gracias al apoyo de su familia, sus cinco hijos y las personas cercanas a ella. La publicación rápidamente provocó una ola de mensajes de apoyo tanto de seguidores como de figuras cercanas a Trump.

Vanessa Trump revela que tiene cáncer de mama. (Instagram)

Ivanka Trump y su hija Kai reaccionan al diagnóstico

Una de las primeras personas en reaccionar públicamente fue Ivanka Trump, excuñada de Vanessa, quien le dedicó un mensaje en redes sociales deseándole fuerza y una pronta recuperación.

Su hija mayor, Kai Trump, también compartió una fotografía junto a su madre acompañada de un emotivo mensaje: “La persona más fuerte que conozco”.

Kai y Vanessa Trump (Instagram)

Vanessa estuvo casada con Donald Trump Jr. entre 2005 y 2018 y juntos tuvieron cinco hijos. Aunque su divorcio se formalizó hace varios años, ambos mantienen una relación cordial enfocada en la crianza compartida de sus hijos.

