Subastarán objetos personales de Matthew Perry y recuerdos inéditos de 'Friends'

La colección incluye más de 130 artículos del actor, entre ellos guiones firmados de Friends, premios, relojes, ropa, muebles y piezas de arte que Perry reunió durante años. La subasta comenzará oficialmente el próximo 5 de junio y varias piezas ya generan expectativa entre coleccionistas y seguidores de la serie.

Entre los objetos más codiciados destacan los guiones del episodio piloto y del final de Friends, firmados por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer. También saldrá a la venta el premio SAG Award que el elenco ganó en 1995 por actuación colectiva en comedia.

La subasta también permitirá conocer una faceta más personal de Matthew Perry. Entre los artículos incluidos aparecen dos obras originales de Banksy: Girl with Balloon y Nola (Grey Rain), cuyo valor conjunto podría superar el millón de dólares.

Condenan a dos años de prisión al consejero que suministró la ketamina que mató a Matthew Perry (Phillip Faraone/Getty Images for GQ)

Otro de los elementos que más llamó la atención es la enorme colección relacionada con Batman, personaje del que Perry era fanático y al que incluso hacía referencia en redes sociales llamándose a sí mismo “Mattman”. Habrá relojes, muebles, objetos decorativos y memorabilia inspirada en el superhéroe.

Además, el catálogo incluye guitarras personales, joyería, videojuegos, VHS y DVDs de Friends, así como cartas, fotografías y recuerdos privados del actor. Medios internacionales también reportaron que entre las piezas más emotivas hay un álbum fotográfico regalado por Jennifer Aniston tras el final de la serie, acompañado de un mensaje escrito a mano.

