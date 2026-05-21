Hijo menor de Julio César Chávez queda en libertad luego de ser arrestado en Culiacán; lo acusan de violencia familiar

La detención y posterior liberación de Omar Chávez puso bajo los reflectores la complicada vida personal del hijo menor de Julio César Chávez.
El boxeador sinaloense fue vinculado a proceso por presunta violencia familiar, aunque recuperó su libertad apenas un día después de haber ingresado al penal de Aguaruto, en Culiacán.
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Así fue la detención de Omar Chávez, hijo menor de Julio César Chávez
Omar Chávez, conocido en el ámbito del boxeo como “El Businessman” o “Terremoto”, fue detenido el miércoles 20 de mayo de 2026 en la Sede de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Aguaruto.
De acuerdo con información judicial y registros oficiales, el deportista de 36 años enfrentaba acusaciones por violencia familiar y lesiones en agravio de su pareja sentimental.
Durante varias horas existieron versiones contradictorias sobre las circunstancias de su arresto. Inicialmente trascendió que había sido asegurado por corporaciones de seguridad y trasladado directamente al Centro Penitenciario de Aguaruto.
Más tarde se confirmó que Chávez acudió por su propio pie a la sede judicial donde se desarrolló la audiencia inicial del proceso.
Fuentes ligadas al caso señalaron que el expediente había sido integrado semanas atrás y que el boxeador había ignorado diversos citatorios emitidos por un juez de control.
Los desacatos provocaron que las autoridades modificaran las medidas cautelares y ordenaran prisión preventiva.
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Omar Chávez es puesto en libertad tras pasar la noche en el penal
Tras pasar la noche en el penal, Omar Chávez compareció nuevamente ante un juez este jueves 21 de mayo.
Durante la audiencia fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar; sin embargo, tanto la defensa como la parte denunciante aceptaron una suspensión condicional del proceso, mecanismo jurídico que permite enfrentar el procedimiento fuera de prisión bajo determinadas condiciones impuestas por la autoridad.
La resolución permitió que el hijo del llamado “César del Boxeo” abandonara el penal horas después de su ingreso, aunque el proceso legal en su contra continúa abierto.
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El mensaje de Omar Chávez, hijo menor de Julio César Chávez, tras recuperar su libertad
Después de recuperar su libertad, el boxeador publicó un breve mensaje en sus historias de Instagram: “Después de un año de pesadillas, Omar Chávez dijo que iba a volver y ha vuelto, gracias a Dios”.
La situación representa un nuevo episodio complejo en la vida del pugilista, quien en años recientes ha enfrentado problemas públicos relacionados con adicciones y conflictos familiares. En noviembre de 2025, su padre reveló que Omar había sufrido una recaída y que había sido internado en una clínica de rehabilitación en Tijuana.
Nacido el 4 de enero de 1990 en Culiacán, Sinaloa, Omar Chávez debutó profesionalmente a los 16 años y construyó una carrera con más de 40 victorias en el terreno profesional, varias de ellas por nocaut. Aunque nunca alcanzó el nivel mediático y deportivo de su padre o de su hermano Julio César Chávez Jr., permanecía activo en funciones recientes de boxeo transmitidas en México.