Hijo menor de Julio César Chávez queda en libertad luego de ser arrestado en Culiacán; lo acusan de violencia familiar

Así fue la detención de Omar Chávez, hijo menor de Julio César Chávez

Omar Chávez, conocido en el ámbito del boxeo como “El Businessman” o “Terremoto”, fue detenido el miércoles 20 de mayo de 2026 en la Sede de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Aguaruto.

De acuerdo con información judicial y registros oficiales, el deportista de 36 años enfrentaba acusaciones por violencia familiar y lesiones en agravio de su pareja sentimental.

Omar Chávez, hijo menor de Julio César Chávez, es arrestado en Sinaloa (Shutterstock)

Durante varias horas existieron versiones contradictorias sobre las circunstancias de su arresto. Inicialmente trascendió que había sido asegurado por corporaciones de seguridad y trasladado directamente al Centro Penitenciario de Aguaruto.

Más tarde se confirmó que Chávez acudió por su propio pie a la sede judicial donde se desarrolló la audiencia inicial del proceso.

Fuentes ligadas al caso señalaron que el expediente había sido integrado semanas atrás y que el boxeador había ignorado diversos citatorios emitidos por un juez de control.

Los desacatos provocaron que las autoridades modificaran las medidas cautelares y ordenaran prisión preventiva.