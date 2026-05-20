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Espectáculos

Nuevas acusaciones por abuso de menores salpican el caso Jeffrey Epstein en Reino Unido

Nuevas denuncias por presunto abuso de menores en Reino Unido vuelven a poner el nombre de Jeffrey Epstein en el centro de la polémica.
mié 20 mayo 2026 02:13 PM
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Jeffrey Epstein (Grosby Group)

La policía británica anunció este martes que investiga dos acusaciones distintas de violencia sexual contra menores, que habrían ocurrido en las décadas de 1980 y 1990, en relación con el fallecido financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

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Nuevas acusaciones por abuso de menores salpican el caso Jeffrey Epstein en Reino Unido

Estas investigaciones se producen varios meses después de la publicación, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de documentos relacionados con el financiero, hallado muerto en su celda en 2019, indicó la policía de Surrey en un comunicado.

Una de las investigaciones se refiere a hechos ocurridos en Surrey (suroeste de Londres) y Berkshire (oeste de Londres) "entre mediados de los años 1990 y el año 2000", precisó la policía.

Elon Musk asegura que Donald Trump está relacionado con el caso Jeffrey Epstein
Elon Musk asegura que Donald Trump está relacionado con el caso Jeffrey Epstein (Handout/Getty Images)

La otra se centra en "el periodo comprendido entre mediados y finales de los años 1980 en el oeste de Surrey". Hasta el momento no hubo ningún arresto.

La policía de Surrey había lanzado un llamado a testigos en febrero, tras la publicación en diciembre de documentos censurados por el Departamento de Justicia estadounidense que contenían acusaciones de "trata de personas y antiguas agresiones sexuales contra un menor" entre 1994 y 1996 en el pueblo de Virginia Water, en Surrey.

Al igual que en febrero, la policía británica no menciona ningún nombre en el comunicado difundido el martes.

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Víctimas de Jeffrey Epstein también buscan justicia en París

El caso Jeffrey Epstein volvió a tomar fuerza en Europa luego de que al menos una decena de nuevas presuntas víctimas se presentaran ante la Fiscalía de París para rendir testimonio. Las autoridades francesas investigan posibles redes de trata de personas y vínculos del financiero estadounidense con figuras y operaciones en Francia.

jeffrey-epstein-nuevos-documentos.jpg
Jeffrey Epstein (Grosby Group)

La fiscal Laure Beccuau confirmó que varias de las denunciantes no figuraban previamente en los expedientes abiertos, mientras la justicia francesa revisa millones de documentos desclasificados en Estados Unidos que podrían ayudar a identificar cómplices, reclutadores y posibles delitos financieros relacionados con Epstein y su círculo cercano.

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Jeffrey Epstein

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