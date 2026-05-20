Nuevas acusaciones por abuso de menores salpican el caso Jeffrey Epstein en Reino Unido

Estas investigaciones se producen varios meses después de la publicación, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de documentos relacionados con el financiero, hallado muerto en su celda en 2019, indicó la policía de Surrey en un comunicado.

Una de las investigaciones se refiere a hechos ocurridos en Surrey (suroeste de Londres) y Berkshire (oeste de Londres) "entre mediados de los años 1990 y el año 2000", precisó la policía.

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La otra se centra en "el periodo comprendido entre mediados y finales de los años 1980 en el oeste de Surrey". Hasta el momento no hubo ningún arresto.

La policía de Surrey había lanzado un llamado a testigos en febrero, tras la publicación en diciembre de documentos censurados por el Departamento de Justicia estadounidense que contenían acusaciones de "trata de personas y antiguas agresiones sexuales contra un menor" entre 1994 y 1996 en el pueblo de Virginia Water, en Surrey.

Al igual que en febrero, la policía británica no menciona ningún nombre en el comunicado difundido el martes.