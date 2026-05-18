Eiza González habla del orgullo y apoyo que siente por Grigor Dimitrov: “Estaré a su lado pase lo que pase”

Eiza González presume lo orgullosa que está de Grigor Dimitrov

Ahora, durante el estreno de su nueva película I Love Boosters en Los Ángeles, Eiza González volvió a hablar sobre su novio Grigor Dimitrov y confesó lo feliz que se siente de acompañarlo en esta etapa profesional y personal.

Eiza González y Grigor Dimitrov (Getty Images )

“Estoy muy feliz de compartir su éxito y lo apoyo incondicionalmente. Estoy muy orgullosa de él”, declaró en entrevista para la revista People.

La actriz mexicana también destacó la ética de trabajo y la calidad humana del tenista búlgaro, asegurando que esas son las razones por las que su relación se ha fortalecido tanto en los últimos meses: “Es un hombre muy trabajador y, en definitiva, lo que más me gusta de él es su espíritu. Es una persona maravillosa”, expresó.

Además, aseguró que siempre estará presente para apoyarlo, incluso en los momentos más demandantes de sus respectivas carreras: “Por eso le estoy tan agradecida y estaré a su lado pase lo que pase. No importa si he dormido dos minutos. Estaré ahí para él”, agregó.

Eiza González y Grigor Dimitrov (Instagram)

Aunque entre bromas Eiza reconoció que Grigor suele llamarla “WAG”, término que proviene de "Wives And Girlfriends" que se utiliza para referirse a las parejas de deportistas famosos: "Ahora soy la WAG.. Él se burla de mí. Yo le digo: 'No me llames WAG', pero supongo que sí lo soy", declaró.

La actriz dejó claro que lo verdaderamente importante para ella es celebrar los logros del tenista y acompañarlo de forma incondicional en su carrera, es por eso que estará presente en los partidos donde Dimitrov competirá para clasificarse para el Abierto de Francia: "Voy a París la próxima semana", confirmó. "Así que estoy muy emocionada. No hay nada mejor que eso. Y también estoy muy emocionada por Wimbledon".