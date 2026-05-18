Eiza González habla del orgullo y apoyo que siente por Grigor Dimitrov: “Estaré a su lado pase lo que pase”

Eiza González atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal y no duda en demostrarlo públicamente. La actriz habló recientemente sobre la relación que mantiene con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov y dejó claro que, más allá del romance, admira profundamente la disciplina, esfuerzo y dedicación de su pareja.
La relación entre ambos comenzó a llamar la atención en abril de 2025, cuando fueron captados caminando tomados de la mano en Madrid. Semanas después, hicieron oficial su romance en redes sociales con un emotivo mensaje de cumpleaños que la actriz le dedicó al deportista, a quien describió como “su persona favorita”.
Publicidad
Eiza González presume lo orgullosa que está de Grigor Dimitrov
Ahora, durante el estreno de su nueva película I Love Boosters en Los Ángeles, Eiza González volvió a hablar sobre su novio Grigor Dimitrov y confesó lo feliz que se siente de acompañarlo en esta etapa profesional y personal.
“Estoy muy feliz de compartir su éxito y lo apoyo incondicionalmente. Estoy muy orgullosa de él”, declaró en entrevista para la revista People.
La actriz mexicana también destacó la ética de trabajo y la calidad humana del tenista búlgaro, asegurando que esas son las razones por las que su relación se ha fortalecido tanto en los últimos meses: “Es un hombre muy trabajador y, en definitiva, lo que más me gusta de él es su espíritu. Es una persona maravillosa”, expresó.
Además, aseguró que siempre estará presente para apoyarlo, incluso en los momentos más demandantes de sus respectivas carreras: “Por eso le estoy tan agradecida y estaré a su lado pase lo que pase. No importa si he dormido dos minutos. Estaré ahí para él”, agregó.
Aunque entre bromas Eiza reconoció que Grigor suele llamarla “WAG”, término que proviene de "Wives And Girlfriends" que se utiliza para referirse a las parejas de deportistas famosos: "Ahora soy la WAG.. Él se burla de mí. Yo le digo: 'No me llames WAG', pero supongo que sí lo soy", declaró.
La actriz dejó claro que lo verdaderamente importante para ella es celebrar los logros del tenista y acompañarlo de forma incondicional en su carrera, es por eso que estará presente en los partidos donde Dimitrov competirá para clasificarse para el Abierto de Francia: "Voy a París la próxima semana", confirmó. "Así que estoy muy emocionada. No hay nada mejor que eso. Y también estoy muy emocionada por Wimbledon".
Publicidad
Eiza González celebra la sororidad que vivió en el set de I Love Boosters
Eiza González se encuentra promocionando I Love Boosters, cinta protagonizada por Keke Palmer y Taylour Paige, quienes interpretan a dos ladronas profesionales que buscan vengarse de una diseñadora de moda interpretada por Demi Moore.
Más allá de la experiencia frente a cámaras, la actriz mexicana confesó que el rodaje se convirtió en un espacio muy especial de conexión y apoyo entre todas las mujeres del elenco. Eiza recordó que durante las grabaciones compartieron momentos muy íntimos y personales, desde largas conversaciones hasta experiencias relacionadas con la maternidad y sus carreras dentro de la industria.
“(Nosotras) simplemente compartíamos nuestras experiencias, miedos, inseguridades, deseos, sueños, las cosas que queríamos hacer después, la maternidad”, contó.
La actriz también reveló que Taylour Paige estaba embarazada mientras filmaban la película, situación que fortaleció aún más el vínculo entre ellas: “Taylour estaba embarazada cuando hicimos esta película. Así que fue muy, muy especial porque la experiencia de escuchar los latidos del corazón de su bebé mientras filmábamos nos unió como tías. Somos como las tías que dan ánimos a los bebés”, expresó emocionada.
Además, Eiza destacó lo significativo que fue trabajar en una producción integrada principalmente por mujeres pertenecientes a minorías, algo que, aseguró, les permitió conectar desde experiencias similares dentro del entretenimiento: “Es genial trabajar con mujeres que también pertenecen a minorías y con quienes compartimos paralelismos en nuestras trayectorias profesionales”, explicó.
Finalmente señaló que muchas veces las mujeres enfrentan presiones constantes dentro de Hollywood relacionadas con la edad, la apariencia o el origen: “Pudimos compartir, desde Poppy hasta Naomi e incluso Demi, la experiencia de ser mujeres que crecieron en la industria, una industria que a veces te trata como si fueras mayor, no fueras lo suficientemente joven o tuvieras cierto color de piel; nunca eres lo suficientemente buena, y eso refleja la experiencia femenina en sí misma”, dijo.
González celebró que I Love Boosters presente una historia protagonizada por mujeres fuertes y complejas: “Por eso estamos tan agradecidas con Boots por escribir una historia donde las salvadoras y los personajes inspiradores son todas mujeres”, afirmó. “Jamás en mi vida había estado en un plató con tantas mujeres”, concluyó.