Detienen a otro hijo de Julio César Chávez; Omar Chávez fue llevado a un penal en Sinaloa sin motivo oficial

Omar Alonso Chávez Carrasco, conocido en el boxeo como “El Businessman”, fue detenido la mañana de este miércoles en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP).
Según el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la aprehensión del hijo menor de Julio César Chávez ocurrió a las 08:53 horas. Posteriormente, el boxeador fue trasladado al Centro Penitenciario de Aguaruto, ubicado en la misma capital sinaloense.
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Hijo menor de Julio César Chávez es detenido en Sinaloa
Hasta ahora, las autoridades no han proporcionado detalles oficiales sobre el delito o motivo que originó la detención del hijo de Julio César Chávez, cuya familia ha enfrentado a la justicia, tras la detención de Julio César Chávez Jr.
El registro únicamente confirma que Omar Chávez, de 36 años, quedó a disposición del centro penitenciario estatal tras el procedimiento realizado por la PEP. No se han emitido comunicados por parte de la familia Chávez ni de sus representantes.
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¿Quién es Omar Chávez, el hijo de Julio César Chávez que fue arrestado en Culiacán?
Omar Chávez es el segundo hijo varón del legendario excampeón mundial Julio César Chávez, fruto de su matrimonio con Amalia Carrasco.
Nació el 4 de enero de 1990 en Culiacán, Sinaloa. Tiene como hermanos mayores a Julio César Chávez Jr. (nacido en 1986) y a Cristian Chávez; también cuenta con una hermana, Nicole Chávez, de otra relación de su padre.
Entre los hijos del “César del Boxeo”, Julio César Jr. y Omar han sido los más expuestos mediáticamente por su incursión en el boxeo profesional y por diversos problemas personales.
En su carrera boxística, Omar ha competido principalmente en las divisiones superwelter y mediana.
Ha enfrentado la presión de llevar el apellido Chávez, con altibajos que incluyen problemas para dar el peso en varias ocasiones y suspensiones o cancelaciones de combates.
Su padre ha reconocido públicamente en años anteriores las luchas de Omar con adicciones, particularmente al juego y a sustancias, que han requerido internamientos en clínicas de rehabilitación. Estos temas han sido parte de los escándalos familiares que han marcado a la dinastía Chávez.
Las polémicas del hijo menor de Julio César Chávez
Omar también ha estado ligado a polémicas extradeportivas. En el pasado se le vinculó a una fiesta en Cabo San Lucas donde ocurrió el asesinato de Francisco Rafael Arellano Félix, y han circulado imágenes antiguas que lo muestran en compañía de figuras relacionadas con el mundo del crimen organizado en Sinaloa, aunque sin cargos formales derivados de ello en ese momento.
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Los hijos de Julio César Chávez en problemas con la ley
Esta detención ocurre en un contexto familiar complicado. Su hermano Julio César Chávez Jr. enfrentó en 2025 una detención en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, tráfico de armas y problemas migratorios, lo que derivó en deportación y procesos legales en México.
Ambos hermanos han intentado retomar sus carreras en el ring en 2026, con apoyo de su padre, quien ha enfatizado esfuerzos por mantenerlos “limpios y sanos”.