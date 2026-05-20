Detienen a otro hijo de Julio César Chávez; Omar Chávez fue llevado a un penal en Sinaloa sin motivo oficial

¿Quién es Omar Chávez, el hijo de Julio César Chávez que fue arrestado en Culiacán?

Omar Chávez es el segundo hijo varón del legendario excampeón mundial Julio César Chávez, fruto de su matrimonio con Amalia Carrasco.

Omar Chávez en 2008 (Shutterstock)

Nació el 4 de enero de 1990 en Culiacán, Sinaloa. Tiene como hermanos mayores a Julio César Chávez Jr. (nacido en 1986) y a Cristian Chávez; también cuenta con una hermana, Nicole Chávez, de otra relación de su padre.

Entre los hijos del “César del Boxeo”, Julio César Jr. y Omar han sido los más expuestos mediáticamente por su incursión en el boxeo profesional y por diversos problemas personales.

Julio César Chávez Jr. y el excampeón mundial Julio César Chávez (Instagram)

En su carrera boxística, Omar ha competido principalmente en las divisiones superwelter y mediana.

Ha enfrentado la presión de llevar el apellido Chávez, con altibajos que incluyen problemas para dar el peso en varias ocasiones y suspensiones o cancelaciones de combates.

Su padre ha reconocido públicamente en años anteriores las luchas de Omar con adicciones, particularmente al juego y a sustancias, que han requerido internamientos en clínicas de rehabilitación. Estos temas han sido parte de los escándalos familiares que han marcado a la dinastía Chávez.

Las polémicas del hijo menor de Julio César Chávez

Omar también ha estado ligado a polémicas extradeportivas. En el pasado se le vinculó a una fiesta en Cabo San Lucas donde ocurrió el asesinato de Francisco Rafael Arellano Félix, y han circulado imágenes antiguas que lo muestran en compañía de figuras relacionadas con el mundo del crimen organizado en Sinaloa, aunque sin cargos formales derivados de ello en ese momento.