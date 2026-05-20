Bad Bunny lanza su colección con Zara inspirada en sus raíces boricuas

Bad Bunny continúa expandiendo su impacto más allá de la música y ahora apuesta de lleno por el mundo de la moda con el lanzamiento de Benito Antonio, una colección cápsula creada en colaboración con Zara.
La línea, que lleva el nombre real del artista, Benito Antonio Martínez Ocasio, busca reflejar su estilo personal, su identidad y la conexión que mantiene con Puerto Rico. La colección estará disponible a nivel global a partir del 21 de mayo de 2026 en tiendas seleccionadas de Zara y en la página oficial de la marca.
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Bad Bunny lanza su colección con Zara
De acuerdo con el comunicado de Zara, la propuesta nace de “la esencia de Benito Antonio Martínez Ocasio: su instinto creativo, su identidad y una mirada que moldea todo lo que toca”.
La colección fue desarrollada junto al director creativo Janthony Oliveras y está integrada por alrededor de 150 piezas que mezclan prendas oversize, sastrería moderna, denim, gráficos llamativos y básicos pensados para el verano.
La colección de Bad Bunny esta inspirada en Puerto Rico
Cada detalle de la línea, desde los colores y estampados hasta las texturas y siluetas, está inspirado en la forma en que Bad Bunny suele vestir y en elementos muy ligados a la vida cotidiana de Puerto Rico.
La identidad visual de la campaña fue creada junto al estudio M/M (Paris) y toma inspiración de detalles urbanos y culturales de la isla, como postes eléctricos, infraestructura callejera, acabados artesanales y objetos cotidianos que forman parte del paisaje boricua.
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En las imágenes promocionales, el cantante aparece solo sobre una roca en medio del mar, acompañado de un bote artesanal cuya vela fue confeccionada con prendas de la misma colección.
“Más que una colaboración, Benito Antonio es un reflejo de quién es Benito, su identidad, su evolución creativa y esa perspectiva que siempre ha hecho que su trabajo sea imposible de ignorar”, destacó Zara en el anuncio oficial.
Bad Bunny y su relación con la moda
Aunque esta colaboración marca uno de sus proyectos más ambiciosos en moda, no es la primera vez que Bad Bunny incursiona en este universo.
En los últimos años, el artista ha trabajado con marcas como Adidas, Crocs, Gucci, Jacquemus y Calvin Klein, consolidándose como uno de los referentes de estilo más importantes de su generación.
Los fans encontrarán en Benito Antonio una mezcla de streetwear con prendas más sofisticadas, incluyendo hoodies, camisetas oversize, shorts deportivos, chaquetas, trajes y piezas con gráficos vibrantes que reflejan la energía y la cultura puertorriqueña.
Debido a la expectativa que ha generado el lanzamiento, se espera que varias piezas se agoten rápidamente una vez que la colección salga a la venta.