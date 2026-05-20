Bad Bunny lanza su colección con Zara inspirada en sus raíces boricuas

En las imágenes promocionales, el cantante aparece solo sobre una roca en medio del mar, acompañado de un bote artesanal cuya vela fue confeccionada con prendas de la misma colección.

“Más que una colaboración, Benito Antonio es un reflejo de quién es Benito, su identidad, su evolución creativa y esa perspectiva que siempre ha hecho que su trabajo sea imposible de ignorar”, destacó Zara en el anuncio oficial.

Conquisto los Grammys, conquistó el Super Bowl, Bad Bunny ahora va por la gran pantalla. (Neilson Barnard/Getty Images)

Bad Bunny y su relación con la moda

Aunque esta colaboración marca uno de sus proyectos más ambiciosos en moda, no es la primera vez que Bad Bunny incursiona en este universo.

En los últimos años, el artista ha trabajado con marcas como Adidas, Crocs, Gucci, Jacquemus y Calvin Klein, consolidándose como uno de los referentes de estilo más importantes de su generación.

Bad Bunny (Getty Images)

Los fans encontrarán en Benito Antonio una mezcla de streetwear con prendas más sofisticadas, incluyendo hoodies, camisetas oversize, shorts deportivos, chaquetas, trajes y piezas con gráficos vibrantes que reflejan la energía y la cultura puertorriqueña.

Debido a la expectativa que ha generado el lanzamiento, se espera que varias piezas se agoten rápidamente una vez que la colección salga a la venta.