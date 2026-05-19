Eiza González exhibe el lado más obsesivo de su novio Grigor Dimitrov

Eiza González exhibe el lado más obsesivo de Grigor Dimitrov

Eiza González compartió una divertida anécdota sobre su relación con su novio, Grigor Dimitrov, y confesó que nunca había conocido a alguien tan obsesionado con el orden y la limpieza.

Eiza González y Grigor Dimitrov (Getty Images)

Durante su participación en el podcast In Your Dreams de Owen Thiele, la actriz contó que el tenista búlgaro es un "maniático de la limpieza", al punto de compararlo con la famosa experta en organización Marie Kondo.

“Él plancha con vapor cada pieza de su ropa, como los calcetines y la ropa interior. Yo le digo: ‘G, ¿qué está pasando aquí?’. Y él responde: ‘Me gusta que todo esté limpio’”, contó la actriz durante su participación en el podcast. “Y luego actúa como Marie Kondo. Lo encuentro sentado en el piso doblando ropa”.



“Le da un infarto cada vez que me ve, porque deberían ver mi bolso”, bromeó la protagonista de Ambulancia. “El bolso de G… nunca había visto un nivel tan extremo de técnica para doblar ropa. Siempre me gusta tomar fotos de sus cosas comparadas con las mías y ya tengo toda una carpeta llena de eso”.

A pesar de sus diferencias con el orden, Eiza afirmó que ambos se complementan muy bien: "Es muy gracioso porque él es tan Tauro y yo tan Acuario. Pero funciona", compartió. "Realmente, funciona de maravilla juntos".