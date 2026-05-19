Eiza González volvió a compartir detalles de su relación con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov, pero esta vez sorprendió al revelar uno de sus hábitos más inesperados: su obsesión por el orden y la limpieza.
Eiza González exhibe el lado más obsesivo de su novio Grigor Dimitrov
Eiza González exhibe el lado más obsesivo de Grigor Dimitrov
Eiza González compartió una divertida anécdota sobre su relación con su novio, Grigor Dimitrov, y confesó que nunca había conocido a alguien tan obsesionado con el orden y la limpieza.
Durante su participación en el podcast In Your Dreams de Owen Thiele, la actriz contó que el tenista búlgaro es un "maniático de la limpieza", al punto de compararlo con la famosa experta en organización Marie Kondo.
“Él plancha con vapor cada pieza de su ropa, como los calcetines y la ropa interior. Yo le digo: ‘G, ¿qué está pasando aquí?’. Y él responde: ‘Me gusta que todo esté limpio’”, contó la actriz durante su participación en el podcast. “Y luego actúa como Marie Kondo. Lo encuentro sentado en el piso doblando ropa”.
“Le da un infarto cada vez que me ve, porque deberían ver mi bolso”, bromeó la protagonista de Ambulancia. “El bolso de G… nunca había visto un nivel tan extremo de técnica para doblar ropa. Siempre me gusta tomar fotos de sus cosas comparadas con las mías y ya tengo toda una carpeta llena de eso”.
A pesar de sus diferencias con el orden, Eiza afirmó que ambos se complementan muy bien: "Es muy gracioso porque él es tan Tauro y yo tan Acuario. Pero funciona", compartió. "Realmente, funciona de maravilla juntos".
Eiza González presume lo enamorada que está de Grigor Dimitrov
Esta no es la primera vez que Eiza González habla abiertamente de su relación con Grigor Dimitrov. Desde que hicieron público su romance, la actriz ha compartido en distintas entrevistas lo feliz y enamorada que se siente en esta etapa de su vida.
Durante la promoción de la película Fountain of Youth, la actriz compartió lo atento y cariñoso que es el tenista con ella: “Es tan dulce. Es tan amable. Siempre me apoya mucho y está muy emocionado”, declaró en entrevista con Extra.
La actriz también bromeó sobre sus habilidades deportivas y confesó que, pese a salir con un tenista profesional, eso no significa que haya mejorado su tiro: “En realidad no. Tomé clases cuando era joven y definitivamente no estoy mejorando, y estoy evitando la idea de: ‘Vamos a jugar juntos’”, comentó. “Mi revés no es tan bueno como el suyo, así que intentaré tomar algunas clases antes de intentar enseñárselo”, agregó.
Más recientemente, durante el estreno de su película I Love Boosters en Los Ángeles, González volvió a expresar el orgullo y admiración que siente por Dimitrov: “Es un hombre muy trabajador y, en definitiva, lo que más me gusta de él es su espíritu”, expresó. “Es una persona maravillosa. Por eso le estoy tan agradecida y estaré a su lado pase lo que pase. No importa si he dormido dos minutos. Estaré ahí para él”, agregó.
La relación entre Eiza y Grigor se hizo pública en abril de 2025, cuando fueron fotografiados tomados de la mano en Madrid. Semanas después, oficializaron su romance en Instagram luego de que la actriz le dedicara un emotivo mensaje de cumpleaños al tenista, a quien describió como “su persona favorita”.