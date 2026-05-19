Detienen al hijo de Isak Andin, fundador de Mango, investigado por la muerte de su padre

La causa por el fallecimiento de Isak Andic, que se consideró inicialmente como un accidente, dio varios giros hasta la detención de Jonathan, quien siempre ha defendido su inocencia.

Tras su arresto, el hijo del empresario, de 45 años, fue conducido desde comisaría para declarar ante la magistrada en los juzgados de Martorell, adonde llegó pasado el mediodía esposado y custodiado por la policía, constataron periodistas de la AFP.

La causa, de momento, está declarada secreta, según indicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango. (AFP)

Fuentes de la familia afirmaron tener un convencimiento "absoluto" de la inocencia de Jonathan Andic y aseguraron que "no existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él".

En este sentido, se mostraron "seguros de que el desarrollo de las diligencias así lo demostrará", y pidieron que "se respete el principio de presunción de inocencia".

Isak Andic, que creó de la nada una de las mayores firmas de moda del mundo, cayó al vacío el 14 diciembre de 2024 mientras hacía senderismo en un conocido lugar de montaña, a las afueras de Barcelona. Tenía 71 años. Jonathan, el mayor de sus tres hijos, era la única persona que lo acompañaba en aquel paseo.