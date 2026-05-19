Apple Martin, la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, debutará como actriz junto a Penélope Cruz

Apple Martin, la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, hará su debut como actriz

De acuerdo con Deadline, Apple Martin compartirá créditos con Penélope Cruz, Jude Law y Owen Wilson.

Gwyneth Paltrow, Chris Martin y su hija Apple (Instagram/Gwyneth Paltrow)

Antes de este proyecto, la joven ya había trabajado como modelo para firmas como Chloé y Gap. Además, recientemente celebró su graduación en la Universidad de Vanderbilt, donde obtuvo un título en derecho, historia y sociedad.

Aunque en algún momento contempló ejercer su carrera, la joven confesó en febrero pasado, durante una entrevista con Vogue, que ahora desea enfocarse en la actuación, siguiendo los pasos de su famosa mamá.

Apple Martin (Getty Imagen)

“No quiero ser cantante”, declaró, aunque reconoció que disfruta cantar, igual que su papá, Chris Martin, vocalista de Coldplay. “Me gusta el teatro musical, pero subirme sola al escenario a cantar me aterra”, aseguró.

Apple también habló sobre cómo dejó atrás la etapa en la que intentaba alejarse de la influencia de sus padres: “Superé mi etapa rebelde de ‘no quiero ser como mis padres’”, confesó. Finalmente, dejó claro cuál es su verdadera pasión: “Me encanta bailar y me encanta actuar. Mi sueño es ser actriz”, afirmó.