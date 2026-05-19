Apple Martin , hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, está lista para dar el siguiente paso en su carrera con su debut cinematográfico. La joven de 22 años fue confirmada como parte del elenco de la nueva comedia The Parent Trap. de la cineasta Nancy Meyers.
Apple Martin, la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, debutará como actriz junto a Penélope Cruz
Apple Martin, la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, hará su debut como actriz
De acuerdo con Deadline, Apple Martin compartirá créditos con Penélope Cruz, Jude Law y Owen Wilson.
Antes de este proyecto, la joven ya había trabajado como modelo para firmas como Chloé y Gap. Además, recientemente celebró su graduación en la Universidad de Vanderbilt, donde obtuvo un título en derecho, historia y sociedad.
Aunque en algún momento contempló ejercer su carrera, la joven confesó en febrero pasado, durante una entrevista con Vogue, que ahora desea enfocarse en la actuación, siguiendo los pasos de su famosa mamá.
“No quiero ser cantante”, declaró, aunque reconoció que disfruta cantar, igual que su papá, Chris Martin, vocalista de Coldplay. “Me gusta el teatro musical, pero subirme sola al escenario a cantar me aterra”, aseguró.
Apple también habló sobre cómo dejó atrás la etapa en la que intentaba alejarse de la influencia de sus padres: “Superé mi etapa rebelde de ‘no quiero ser como mis padres’”, confesó. Finalmente, dejó claro cuál es su verdadera pasión: “Me encanta bailar y me encanta actuar. Mi sueño es ser actriz”, afirmó.
Apple Martin desmiente rumores de bullying y expulsión
Hace unos meses, Apple Martin estuvo en medio de la polémica luego de que comenzaran a circular rumores que aseguraban que había sido expulsada de la Universidad de Harvard por supuestamente hacer bullying a algunos compañeros.
Sin embargo, la joven decidió desmentir públicamente las versiones que se viralizaron en internet. A través de su cuenta de Instagram compartió la captura de un comentario donde se afirmaba que había sido expulsada de Harvard, y respondió directamente para aclarar la situación.
“Hola. No quería responder, pero esta historia es completamente falsa y se ha salido de control”, escribió. “Nunca he sido expulsada de ninguna escuela, y mucho menos por acosar a alguien”.
La hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin también reconoció que entiende que no siempre será del agrado de todos, aunque dejó claro que las acusaciones no reflejan quién es realmente: “Entiendo perfectamente que a algunas personas no les agrade y está bien. Internet es un lugar donde la gente puede compartir sus opiniones”, continuó. “Pero este rumor es completamente falso, no soy ese tipo de persona y cualquiera que me conoce de cerca lo sabe”.
Antes de esta controversia, Apple había llamado la atención por hacer su debut como cantante en Cannery Hall de Nashville junto a la banda Jade Street. La joven interpretó el tema “Satellites”, una colaboración realizada con sus compañeros de la Universidad, los músicos Eli Meyuhas y Zachery Zwelling.