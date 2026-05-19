Alejandro Sanz y Stephanie Cayo protagonizan romántico momento al cantar juntos 'Corazón Partío'

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo atraviesan uno de los momentos más felices de su relación y ya no tienen problema en demostrar públicamente lo enamorados que están. La pareja confirmó su romance hace unos meses y desde entonces se ha convertido en una de las más comentadas del momento.
Además de compartir románticos momentos en redes sociales, ambos dejaron claro su cariño sobre el escenario durante uno de los conciertos más recientes del cantante español.
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Alejandro Sanz y Stephanie Cayo cantan juntos 'Corazón Partío'
Alejandro Sanz cerró la etapa en Estados Unidos de su gira ¿Y ahora qué? World Tour con una presentación en Las Vegas, donde sorprendió al público al invitar a Stephanie Cayo a subir al escenario.
La actriz peruana acompañó al intérprete para cantar a dúo Corazón Partío, uno de los mayores éxitos del artista. El momento estuvo lleno de complicidad, sonrisas y miradas cariñosas que rápidamente se viralizaron en redes sociales.
Las imágenes del concierto dejaron ver a una pareja completamente enamorada, mientras el público reaccionaba emocionado ante la inesperada aparición de Stephanie sobre el escenario.
Y no solo los asistentes compartieron imágenes de aquella velada, pues el propio Alejandro Sanz publicó varias fotografías y videos tanto del concierto en Las Vegas como de su paso por Los Ángeles. Entre las imágenes compartidas por el artista también destacó una fotografía de Stephanie Cayo disfrutando del concierto desde el público.
“Hoy entendí que la mejor apuesta de esta gira siempre fueron ustedes. Bajamos el telón de esta etapa con el corazón lleno y la sensación de haber ganado. Gracias por hacerlo inolvidable”, escribió el cantante, haciendo referencia al cierre de la etapa de su gira en Estados Unidos.
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Alejandro Sanz y Stephanie Cayo convierten sus conciertos en románticos momentos virales
Esta no es la primera vez que Stephanie Cayo se roba el protagonismo durante los conciertos de Alejandro Sanz. En los últimos meses, la actriz peruana ha acompañado al cantante en distintas presentaciones de su gira, protagonizando momentos llenos de complicidad que rápidamente se han vuelto virales en redes sociales.
Hace apenas un mes, durante el concierto que el cantante español ofreció en el Barclays Center de Brooklyn, la actriz estuvo presente entre el público, aunque terminó formando parte del espectáculo. Todo ocurrió mientras el artista interpretaba Hoy no me siento bien, momento en el que la invitó a subir al escenario.
Ahí, ambos compartieron un romántico baile frente a miles de asistentes, sin embargo, el instante que más dio de qué hablar llegó justo antes de que Stephanie bajara del escenario, cuando Alejandro la sorprendió con un tierno beso que provocó la ovación del público y confirmó lo bien que marcha su relación.
Después del concierto, el cantante compartió imágenes de aquella noche en redes sociales junto a un emotivo mensaje sobre su paso por Brooklyn: “Hay lugares que te obligan a ser espectador y otros que te arrastran a formar parte de su historia”, escribió.
Semanas antes, la pareja también había protagonizado otro momento especial durante los conciertos de Alejandro Sanz en Lima, Perú. Durante la última canción de su segundo show en el Estadio Nacional, el cantante se acercó al backstage para buscar a Stephanie Cayo y llevarla al escenario.
Frente a miles de personas, el artista la abrazó mientras interpretaba “Corazón Partío”. La escena, transmitida en las pantallas del lugar, confirmó el gran momento que viven como pareja, también han demostrado que disfrutan compartir juntos algunos de los momentos más importantes de la carrera del cantante.