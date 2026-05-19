Alejandro Sanz y Stephanie Cayo protagonizan romántico momento al cantar juntos 'Corazón Partío'

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo convierten sus conciertos en románticos momentos virales

Esta no es la primera vez que Stephanie Cayo se roba el protagonismo durante los conciertos de Alejandro Sanz. En los últimos meses, la actriz peruana ha acompañado al cantante en distintas presentaciones de su gira, protagonizando momentos llenos de complicidad que rápidamente se han vuelto virales en redes sociales.

Hace apenas un mes, durante el concierto que el cantante español ofreció en el Barclays Center de Brooklyn, la actriz estuvo presente entre el público, aunque terminó formando parte del espectáculo. Todo ocurrió mientras el artista interpretaba Hoy no me siento bien, momento en el que la invitó a subir al escenario.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo (Instagram)

Ahí, ambos compartieron un romántico baile frente a miles de asistentes, sin embargo, el instante que más dio de qué hablar llegó justo antes de que Stephanie bajara del escenario, cuando Alejandro la sorprendió con un tierno beso que provocó la ovación del público y confirmó lo bien que marcha su relación.

Después del concierto, el cantante compartió imágenes de aquella noche en redes sociales junto a un emotivo mensaje sobre su paso por Brooklyn: “Hay lugares que te obligan a ser espectador y otros que te arrastran a formar parte de su historia”, escribió.



Semanas antes, la pareja también había protagonizado otro momento especial durante los conciertos de Alejandro Sanz en Lima, Perú. Durante la última canción de su segundo show en el Estadio Nacional, el cantante se acercó al backstage para buscar a Stephanie Cayo y llevarla al escenario.

Frente a miles de personas, el artista la abrazó mientras interpretaba “Corazón Partío”. La escena, transmitida en las pantallas del lugar, confirmó el gran momento que viven como pareja, también han demostrado que disfrutan compartir juntos algunos de los momentos más importantes de la carrera del cantante.