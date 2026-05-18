Verónica Castro confirma que sigue distanciada de Cristian Castro

Al ser cuestionada sobre si las cosas ya se habían calmado entre madre e hijo, Verónica Castro confesó que actualmente no mantienen comunicación.

Christian Castro y Verónica Castro (Getty Images)

“Ay, las mamás, pues no sé, yo no le he hablado, ni él tampoco. Entonces las aguas están tibias, digamos, están en stand-by”, reveló.

Fiel a su sentido del humor, la actriz incluso bromeó sobre cómo podría ser una futura reconciliación con el intérprete de “Azul”:“Ahí les contaré después cuándo va a ser el apretón de manos o la nalgada, como decían, ahora que sale encuerado en la tele, le damos una nalgada”, dijo entre risas.

Cristian Castro y Verónica Castro (Instagram)

Pese a la distancia, Verónica dejó claro que el cariño hacia su hijo sigue intacto y aseguró que siempre estará para él, sin importar las circunstancias: “Claro que sí, pues es mi hijo. Y además tengo que pasar esta y todas las que vengan. Pues, ¿qué hago? Si soy su mamá”, expresó.

La actriz también dejó entrever que no descarta nuevas polémicas alrededor del cantante, por lo que decidió tomarse las cosas con humor: “Imagínate si no. Imagínate si no. Sería tonta yo también de que, ‘Ay, ahí se quedó todo y él va a ser divino y yo no voy a hacer nada’. Pero claro que sí. Lo bueno es que ya avisamos en todas partes. Ya saben. Si salen, si están, ay ustedes se lo haigan”, comentó. “Yo ya avisé. Yo me lavo las manos como Pilatos”, agregó.