Verónica Castro volvió a hablar sobre la complicada relación que atraviesa actualmente con su hijo, Cristian Castro, luego de la polémica que surgió cuando la actriz expresó públicamente su molestia porque el cantante negó su fugaz romance con Victoria Kühne y porque, además, llevan tiempo sin verse.
La actriz reconoció que el día que habló por teléfono con el programa Ventaneando reaccionó impulsivamente debido al enojo que sentía en ese momento: “Sí, perdón, pero bueno, pues me agarró, ya sabes”, comentó.
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Verónica Castro confirma que sigue distanciada de Cristian Castro
Al ser cuestionada sobre si las cosas ya se habían calmado entre madre e hijo, Verónica Castroconfesó que actualmente no mantienen comunicación.
“Ay, las mamás, pues no sé, yo no le he hablado, ni él tampoco. Entonces las aguas están tibias, digamos, están en stand-by”, reveló.
Fiel a su sentido del humor, la actriz incluso bromeó sobre cómo podría ser una futura reconciliación con el intérprete de “Azul”:“Ahí les contaré después cuándo va a ser el apretón de manos o la nalgada, como decían, ahora que sale encuerado en la tele, le damos una nalgada”, dijo entre risas.
Pese a la distancia, Verónica dejó claro que el cariño hacia su hijo sigue intacto y aseguró que siempre estará para él, sin importar las circunstancias: “Claro que sí, pues es mi hijo. Y además tengo que pasar esta y todas las que vengan. Pues, ¿qué hago? Si soy su mamá”, expresó.
La actriz también dejó entrever que no descarta nuevas polémicas alrededor del cantante, por lo que decidió tomarse las cosas con humor: “Imagínate si no. Imagínate si no. Sería tonta yo también de que, ‘Ay, ahí se quedó todo y él va a ser divino y yo no voy a hacer nada’. Pero claro que sí. Lo bueno es que ya avisamos en todas partes. Ya saben. Si salen, si están, ay ustedes se lo haigan”, comentó. “Yo ya avisé. Yo me lavo las manos como Pilatos”, agregó.
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Verónica Castro habla de la posibilidad de regresar al teatro
En otros temas, Verónica Castro también habló sobre la posibilidad de regresar al teatro, luego de acompañar a su amigo Juan Ferrara en las 300 representaciones de la obra No te vayas sin decir adiós.
Aunque reconoció que actualmente el ritmo físico del teatro puede resultar agotador, confesó que el escenario sigue siendo una de sus mayores pasiones.
“Imagínate, ya me canso de esto. Luego con un cambio de ropa, dos cambios de ropa y digo adiós. Se quedó ahí atrás, no sale, se quedó entre bambalinas”, comentó.
Sin embargo, dejó claro que aún mantiene las ganas de volver a pisar un escenario: “Sí, claro que sí. El teatro para mí es la escuela, es como volver a la escuela”, concluyó.