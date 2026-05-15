Jonas Brothers continúa arrasando con su gira latinoamericana , pero esta vez no solo por su música. Durante sus conciertos en el Movistar Arena de Santiago de Chile, Joe Jonas protagonizó un momento que rápidamente explotó en redes sociales y dividió opiniones entre los fans.
Joe Jonas genera polémica tras limpiarse las manos después de saludar a sus fans
Joe Jonas genera polémica tras limpiarse las manos después de saludar a sus fans
El episodio ocurrió los pasados 10 y 11 de mayo durante la gira Jonas 20: Greetings From Your Hometown, con la que la banda celebra sus dos décadas de trayectoria. Mientras interpretaban temas como Backwards, Joe bajó del escenario para acercarse a las primeras filas, abrazar seguidores y estrechar decenas de manos.
Segundos después, el cantante caminó hacia un costado de la tarima, tomó agua y productos de limpieza disponibles para lavarse cuidadosamente las manos frente a las cámaras de los asistentes.
Los videos comenzaron a circular masivamente en TikTok y X bajo frases como “Adjunto evidencia”, acumulando millones de reproducciones en pocas horas. El gesto generó una ola inmediata de comentarios y memes, convirtiéndose en uno de los momentos virales más comentados de la semana en América Latina.
@mauricioespinosanews ¿Asco, higiene o simple costumbre? Joe Jonas fue captado limpiándose las manos tras saludar a un fan. ¿Tú qué piensas? #JoeJonas #Viral #Espectáculos #Polémica #parati ♬ sonido original - Mauricio Espinosa NEWS
La reacción en internet fue completamente polarizada. Mientras algunos usuarios consideraron incómodo el gesto y lo interpretaron como una falta de tacto hacia el público chileno, otros defendieron al cantante asegurando que se trató simplemente de una medida lógica de higiene después de tener contacto físico con cientos de personas.
Comentarios como “Higiene ante todo”, “Es lo más normal después de tocar tantas manos” y “Yo haría lo mismo” dominaron parte de la conversación digital. Sin embargo, también aparecieron bromas y críticas insinuando que Joe Jonas “se arrepintió” de tocar a los fans o que exageró al hacerlo frente al público.
Hasta ahora, ni Joe Jonas ni los Jonas Brothers han reaccionado públicamente a la viralización del momento.
Jonas Brothers llegarán a México tras su exitoso paso por Chile
El debate creció todavía más porque las imágenes mostraban claramente al cantante frotándose las manos de manera meticulosa antes de regresar al escenario. Algunos usuarios incluso compararon el momento con otras celebridades que han sido criticadas anteriormente por gestos similares relacionados con higiene o distancia hacia el público.
Más allá de la polémica digital, los conciertos en Santiago fueron un éxito absoluto. Joe, Nick y Kevin Jonas ofrecieron shows llenos de nostalgia, energía y conexión con los fans, interpretando algunos de los temas más emblemáticos de su carrera frente a miles de asistentes que esperaban su regreso desde hace dos años.
Tras su paso por Chile, los Jonas Brothers continuarán su gira por Latinoamérica y llegarán este 16 de mayo a la Ciudad de México como parte del Tecate Emblema 2026, donde compartirán cartel con artistas como Gloria Trevi, Louis Tomlinson y Zara Larsson.