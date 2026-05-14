"¡Nos están disparando!": Rihanna revive los momentos de angustia que vivió durante el ataque que sufrió en su casa

Rihanna vivió momentos de tensión cuando una mujer disparó varias veces una pistola contra su casa ubicada en la zona de Beverly Hills, en Los Ángeles.
Según documentos judiciales retomados por The New York Times, el ataque con arma de fuego ocurrió durante la madrugada del pasado 8 de marzo, mientras la cantante descansaba junto a A$AP Rocky dentro de una casa rodante Airstream estacionada en la propiedad familiar.
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Rihanna recuerda los momentos de tensión que vivió durante el ataque a su casa
De acuerdo con el testimonio de Rihanna, todo comenzó cuando escuchó varias detonaciones contra su propiedad en plena madrugada.
Al principio no lograba comprender lo que ocurría, pero al abrir las cortinas descubrió que el parabrisas de la casa rodante presentaba múltiples impactos de bala.
La cantante aseguró que reaccionó de inmediato para proteger a su familia en medio del caos.
“¡Nos están disparando!”, habría gritado mientras sujetaba a A$AP Rocky y lo empujaba al suelo para evitar que resultara herido, según quedó registrado en documentos judiciales.
Tras descubrir que estaban siendo atacados, Rihanna y A$AP Rocky salieron rápido de la casa rodante y corrieron a la residencia para poner a salvo a sus hijos.
De acuerdo con los documentos, dentro de la propiedad también se encontraban la mamá de la cantante y dos miembros del equipo de la artista.
Después de los momentos de tensión, la pareja logró confirmar que ninguno de sus tres hijos resultó herido durante el ataque.
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La presunta agresora de Rihanna podría enfrentar cadena perpetua
Las autoridades identificaron a la presunta responsable del ataque como Ivanna Ortiz, una mujer de 35 años originaria de Florida, quien fue arrestada poco después de que disparara a la casa de Rihanna.
De acuerdo con los reportes policiales, al momento de su detención las autoridades encontraron entre sus pertenencias un rifle tipo AR-15 y dos cargadores con capacidad para 30 cartuchos.
La mujer enfrenta cargos relacionados con intento de asesinato y, en caso de ser declarada culpable, podría recibir una sentencia de cadena perpetua.
Sin embargo, durante una audiencia reciente, su defensa argumentó que Ortiz no tendría la capacidad mental necesaria para enfrentar el proceso judicial.
Pese a ello, la acusada se declaró no culpable de todos los cargos presentados en su contra. Además, un juez ordenó retirar temporalmente la custodia de su hijo mientras continúa la investigación y el proceso penal.
La próxima audiencia del caso fue programada para el 19 de mayo, fecha en la que se definirán los siguientes pasos legales.