"¡Nos están disparando!": Rihanna revive los momentos de angustia que vivió durante el ataque que sufrió en su casa

Rihanna recuerda los momentos de tensión que vivió durante el ataque a su casa

De acuerdo con el testimonio de Rihanna , todo comenzó cuando escuchó varias detonaciones contra su propiedad en plena madrugada.

Al principio no lograba comprender lo que ocurría, pero al abrir las cortinas descubrió que el parabrisas de la casa rodante presentaba múltiples impactos de bala.

Rihanna y A$AP Rocky (Getty Images)

La cantante aseguró que reaccionó de inmediato para proteger a su familia en medio del caos.

“¡Nos están disparando!”, habría gritado mientras sujetaba a A$AP Rocky y lo empujaba al suelo para evitar que resultara herido, según quedó registrado en documentos judiciales.

Tras descubrir que estaban siendo atacados, Rihanna y A$AP Rocky salieron rápido de la casa rodante y corrieron a la residencia para poner a salvo a sus hijos.

De acuerdo con los documentos, dentro de la propiedad también se encontraban la mamá de la cantante y dos miembros del equipo de la artista.

Riot Rose Mayers, Rihanna, y RZA Athelston Mayers (Getty Images)

Después de los momentos de tensión, la pareja logró confirmar que ninguno de sus tres hijos resultó herido durante el ataque.