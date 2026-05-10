Stormi, la hija de Kylie Jenner, debuta como modelo para la línea de ropa de su mamá

Stormi Webster, la hija de Kylie Jenner, dio sus primeros pasos en el modelaje al protagonizar la más reciente campaña de Khy. La marca compartió en Instagram varias fotografías de la pequeña de 8 años luciendo algunas piezas de la colección, entre ellas una camiseta, shorts y una chamarra en tonos oscuros.
La niña también llamó la atención por su peinado de largas trenzas con detalles rosas, mientras posaba sonriente frente a la cámara.
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Stormi, la hija de Kylie Jenner, debuta como modelo
Kylie Jenner no ocultó su emoción al ver a su hija participar en el proyecto y reaccionó a las imágenes con un breve pero emotivo comentario: “Mi bebé”.
Desde el lanzamiento de Khy en noviembre de 2023, la empresaria ha contado que suele crear versiones miniatura de sus diseños para Stormi. En una entrevista previa con Interview, Kylie explicó que disfruta incluir a su hija en todos sus proyectos creativos.
“Me gusta que esté involucrada en todo lo que hago, y siempre estoy haciendo cosas especiales para ella”, comentó en ese momento.
La fundadora de Kylie Cosmetics también reveló que desde pequeña le ha explicado a Stormi a qué se dedica. “Le digo: ‘Este es el lápiz labial de mamá. Tu mamá es genial’”, contó entre risas. Incluso recordó que la niña suele jugar con maquillaje en casa. “Le encanta pintarse los labios de rojo de vez en cuando. Simplemente en casa, claro”, agregó.
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La emotiva relación entre Kylie Jenner y Stormi
Además de compartir momentos relacionados con la moda y el maquillaje, Kylie Jenner ha mostrado en varias ocasiones la cercana relación que tiene con su hija. El año pasado ambas grabaron juntas un tutorial de maquillaje para TikTok, donde la empresaria le recordó a Stormi que “siempre estás más guapa sin maquillaje”.
Recientemente, la exestrella de Keeping Up With the Kardashians confesó que vivió un momento muy emotivo al intentar explicarle a su hija cómo comenzó su carrera en televisión.
Durante una charla en el podcast Big Bro de Kid Cudi, Kylie contó que terminó llorando mientras veía antiguos episodios del reality junto a Stormi. “Fue muy emotivo. No sabía que me iba a afectar tanto”, confesó.
La empresaria cree que la emoción surgió porque Stormi tiene actualmente la misma edad que ella tenía cuando comenzó el exitoso programa familiar. Mientras tanto, muchos seguidores ya especulan que la pequeña podría seguir los pasos de su tía Kendall Jenner en el mundo del modelaje.