Stormi, la hija de Kylie Jenner, debuta como modelo para la línea de ropa de su mamá

Stormi, la hija de Kylie Jenner, debuta como modelo

Kylie Jenner no ocultó su emoción al ver a su hija participar en el proyecto y reaccionó a las imágenes con un breve pero emotivo comentario: “Mi bebé”.

Stormi Webster (Instagram)

Desde el lanzamiento de Khy en noviembre de 2023, la empresaria ha contado que suele crear versiones miniatura de sus diseños para Stormi. En una entrevista previa con Interview, Kylie explicó que disfruta incluir a su hija en todos sus proyectos creativos.

“Me gusta que esté involucrada en todo lo que hago, y siempre estoy haciendo cosas especiales para ella”, comentó en ese momento.

Stormi Webster (Instagram)

La fundadora de Kylie Cosmetics también reveló que desde pequeña le ha explicado a Stormi a qué se dedica. “Le digo: ‘Este es el lápiz labial de mamá. Tu mamá es genial’”, contó entre risas. Incluso recordó que la niña suele jugar con maquillaje en casa. “Le encanta pintarse los labios de rojo de vez en cuando. Simplemente en casa, claro”, agregó.