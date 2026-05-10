Natalia Lafourcade celebró su primer Día de las Madres de una manera muy especial: presentando oficialmente a su bebé a través de una emotiva publicación en Instagram. La cantante compartió varias fotografías de su hijo y abrió su corazón con un extenso mensaje sobre cómo la maternidad ha transformado su vida.
Natalia Lafourcade presenta oficialmente a su bebé para celebrar su primer Día de las madres
Natalia Lafourcade presenta oficialmente a su bebé
La cantante Natalia Lafourcade compartió varias fotografías de su hijo mientras se prepara para sus próximos conciertos en Latinoamérica y aprovechó la fecha para abrir su corazón sobre la transformación que ha vivido desde que se convirtió en mamá.
La publicación rápidamente conmovió a sus seguidores y a varias celebridades, quienes reaccionaron con mensajes de cariño y felicitaciones para la intérprete mexicana.
La intérprete mexicana acompañó las imágenes con un extenso y profundo mensaje en el que habló sobre la maternidad, el amor y la conexión entre mujeres. “Morir y nacer de nuevo siendo MADRE. Yo pensaba que no me tocaría nunca celebrar este día siendo mamá”, escribió Natalia al inicio de su publicación.
Natalia Lafourcade habla de los retos y emociones de ser mamá
La artista confesó que esta nueva etapa ha sido una experiencia tan poderosa como desafiante. “Ser madre es algo hermoso, potente, confortador y difícil. Qué dicha ser principiante”, expresó. Además, habló de la conexión especial que ha desarrollado con su hijo y de cómo la maternidad despertó nuevos sentimientos e instintos en ella. “Sentirme empoderada y conectada con mi cachorro, mi cuerpo e intuición. El instinto vivo y alerta”, compartió.
Natalia también describió cómo estos meses han significado una revolución emocional y personal en su vida. “La alegría más infinita y también la revolución más potente de mi ser entero”, escribió al hablar de las emociones que ha experimentado desde el nacimiento de su bebé.
En su reflexión, la cantante habló sobre las noches de desvelo, los cuidados diarios y el enorme aprendizaje que implica criar a un hijo. “En las desveladas y noches silenciosas mientras alimento a un ser pequeñito que apenas va descubriendo tantas cosas”, expresó.
Natalia Lafourcade dedica un mensajes a todas las mamás
La intérprete de “Hasta la raíz” también dedicó unas palabras a todas las madres y destacó la conexión que existe entre mujeres que comparten esta experiencia. “Reconocernos madres me hace sentir que este tejido de almas femeninas, de mujeres hermosas y poderosas, se fortalece”, escribió.
Además, Natalia Lafourcade aprovechó la publicación para agradecerle a su propia madre y reflexionar sobre el significado de dar vida. “Gracias mamá por darme la vida, amarme y cuidarme. Y dar vida es el milagro más poderoso que se vive en carne viva”, expresó emocionada.
La cantante cerró el mensaje con una declaración llena de gratitud por esta nueva etapa familiar: “Doy gracias a Dios que estamos aquí vivos y bien, mi grandioso hijo, mi palomita de maíz y yo aquí recién nacida MADRE”, y concluyó: Que viva nuestro día de mujeres Madres todos los días de nuestra existencia. Las amo.