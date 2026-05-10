Natalia Lafourcade presenta oficialmente a su bebé para celebrar su primer Día de las madres

Natalia Lafourcade presenta oficialmente a su bebé

La cantante Natalia Lafourcade compartió varias fotografías de su hijo mientras se prepara para sus próximos conciertos en Latinoamérica y aprovechó la fecha para abrir su corazón sobre la transformación que ha vivido desde que se convirtió en mamá.

Bebé de Natalia Lafourcade (Instagram)

La publicación rápidamente conmovió a sus seguidores y a varias celebridades, quienes reaccionaron con mensajes de cariño y felicitaciones para la intérprete mexicana.

La intérprete mexicana acompañó las imágenes con un extenso y profundo mensaje en el que habló sobre la maternidad, el amor y la conexión entre mujeres. “Morir y nacer de nuevo siendo MADRE. Yo pensaba que no me tocaría nunca celebrar este día siendo mamá”, escribió Natalia al inicio de su publicación.