Britney Spears se refugió en exclusivo centro de rehabilitación tras conducir bajos los efectos del alcohol

El proceso legal que enfrentó Britney Spears

La estancia de Britney Spears en rehabilitación ocurrió después de su arresto el pasado 4 de marzo de 2026 en Westlake Village, California. La cantante fue detenida luego de que presuntamente condujera de manera errática y fuera acusada de manejar bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

El proceso judicial avanzó rápidamente y, el 4 de mayo, el abogado de la cantante alcanzó un acuerdo con la fiscalía durante una audiencia en el condado de Ventura. El cargo original conducir bajo los efectos del alcohol fue retirado y Britney se declaró culpable de un delito menor conocido como “wet reckless”, relacionado con conducción temeraria con presencia de alcohol.

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Como parte del acuerdo, la intérprete deberá cumplir 12 meses de libertad condicional, continuar con tratamiento psicológico y de abuso de sustancias, asistir a un curso para conductores bajo influencia y pagar una multa de aproximadamente 571 dólares. También recibió una condena simbólica de un día de cárcel, ya cubierta con el tiempo que pasó detenida.

El abogado de Spears aseguró que la cantante “ha aceptado responsabilidad por su conducta y ha tomado pasos significativos para implementar cambios positivos”. Actualmente, Britney mantiene un perfil mucho más discreto y ha sido vista trasladándose con chofer privado mientras cumple las condiciones impuestas por la corte.