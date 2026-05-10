Britney Spears decidió alejarse del ojo público y enfocarse en su recuperación tras los problemas legales que enfrentó este año. Según reportó TMZ, la cantante ingresó voluntariamente a un exclusivo centro de rehabilitación en Camden, un tranquilo pueblo costero de Maine, en Nueva Inglaterra.
Britney Spears se refugió en exclusivo centro de rehabilitación tras conducir bajos los efectos del alcohol
Britney Spears buscó ayuda en un centro de rehabilitación de lujo
La cantante Britney Spears recibió tratamiento en Borden Cottage, una clínica privada especializada en salud mental y abuso de sustancias. El lugar se encuentra dentro de una finca de 14 acres con vistas a la bahía de Penobscot y ofrece un ambiente discreto, lejos de los reflectores.
El centro combina tratamientos clínicos con terapias alternativas como yoga, meditación, música y arte. Entre sus instalaciones destacan suites privadas, piscina, gimnasio, estudio de yoga, cine privado y espacios recreativos diseñados para ofrecer comodidad y privacidad a sus pacientes.
De acuerdo con los reportes, Britney ingresó al lugar el 12 de abril de 2026 y permaneció allí menos de tres semanas. Aunque personas cercanas consideraban que necesitaba un tratamiento más largo, la cantante abandonó la clínica a finales de abril.
El proceso legal que enfrentó Britney Spears
La estancia de Britney Spears en rehabilitación ocurrió después de su arresto el pasado 4 de marzo de 2026 en Westlake Village, California. La cantante fue detenida luego de que presuntamente condujera de manera errática y fuera acusada de manejar bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.
El proceso judicial avanzó rápidamente y, el 4 de mayo, el abogado de la cantante alcanzó un acuerdo con la fiscalía durante una audiencia en el condado de Ventura. El cargo original conducir bajo los efectos del alcohol fue retirado y Britney se declaró culpable de un delito menor conocido como “wet reckless”, relacionado con conducción temeraria con presencia de alcohol.
Como parte del acuerdo, la intérprete deberá cumplir 12 meses de libertad condicional, continuar con tratamiento psicológico y de abuso de sustancias, asistir a un curso para conductores bajo influencia y pagar una multa de aproximadamente 571 dólares. También recibió una condena simbólica de un día de cárcel, ya cubierta con el tiempo que pasó detenida.
El abogado de Spears aseguró que la cantante “ha aceptado responsabilidad por su conducta y ha tomado pasos significativos para implementar cambios positivos”. Actualmente, Britney mantiene un perfil mucho más discreto y ha sido vista trasladándose con chofer privado mientras cumple las condiciones impuestas por la corte.