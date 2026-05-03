Mexicanos en la Met Gala: De Salma Hayek a Humbe

Salma Hayek

No se puede hablar de Salma Hayek sin mencionar que es una de las figuras mexicanas con mayor proyección internacional. Salma se ha convertido en una invitada recurrente en la Met Gala, donde muestra su peso dentro del mundo de la moda llevando looks estupendos.

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Salma se ha mostrado como una figura icónica dentro del mundo de la moda ya que fue la primera mexicana en pisar esa alfombra roja tan reconocida.

Sus looks han dejado mucho de qué hablar ya que cada uno refleja su esencia y personalidad. Su última y más reciente aparición en este evento fue en el 2023 cuando deslumbró con un vestido de la firma de Gucci de color rojo, esto en homenaje al garn Karl Lagerfeld.

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Thalia

Thalia, forma parte de los pocos mexicanos que han sido invitados y brillado en la Met Gala. Thalia ha mencionado que usa este evento como una manera de reinventarse, considera este evento como un lugar que le permite jugar con la moda y poder expresar su creatividad con humor y originalidad aunque a veces generar un como de controversia, pero eso si, nunca pasan desapercibidas.

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Su última aparición fue en el 2019.

Eiza González

En poco tiempo Eiza González se convirtió no solo en una estrella nacional sino también en alguien que es reconocida internacionalmente.

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Su gran talento y carisma la han llevado a convertirse en una invitada de eventos de alto perfil siempre llevando sus raíces de manera sutil en sus looks.

Fue en el año 2021 en la Met Gala donde destacó como una de las mejores vestidas, ese año usó un hermoso vestido rojo de Versace, acompañado de joyería Bvlgari. Esto sin duda era un homenaje al glamour clásico de Hollywood

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En 2024 volvió a captar miradas con un vestido etéreo de Del Core inspirado en las orquídeas mexicanas.