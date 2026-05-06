En una noche donde la moda es más que una norma, la empresaria india Sudha Reddy logró destacar incluso dentro del universo de la Met Gala. La también filántropa acaparó miradas al aparecer con un collar valuado en 128 millones de dólares, convirtiéndose en una de las figuras más comentadas del evento celebrado en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
Sudha Reddy: quién es la multimillonaria que brilló en la Met Gala con un collar de 128 millones
Sudha Reddy: quién es la multimillonaria que brilló en la Met Gala con un collar de 128 millones
Reddy no es una desconocida en los círculos de poder económico. Forma parte de una de las familias empresariales más influyentes de India y está vinculada al grupo Megha Engineering and Infrastructures Limited (MEIL), una compañía clave en sectores como energía e infraestructura, con presencia internacional.
Además de su perfil empresarial, ha construido una imagen pública ligada a la filantropía y al lujo discreto, asistiendo a eventos globales de alto nivel y consolidando su presencia en el circuito social internacional.
El collar de 128 millones la convirtió en el centro de atención. El elemento que catapultó su aparición fue, sin duda, la joya que portó durante la gala: un collar de altísimo valor, considerado uno de los más caros vistos en la historia reciente del evento. La pieza, compuesta por diamantes excepcionales, reflejó no solo poder adquisitivo, sino también una estrategia clara de posicionamiento mediático.
En una gala donde las celebridades suelen dominar la conversación, la aparición de figuras del mundo empresarial como Reddy evidencia cómo el lujo extremo y el capital global también están redefiniendo el protagonismo en este tipo de eventos.
Expertos en moda y alta joyería coinciden en que este tipo de piezas no solo son accesorios, sino declaraciones de estatus que buscan generar conversación global y reforzar la imagen de quienes las portan.
Más allá del lujo: influencia, poder y visibilidad global
La presencia de Sudha Reddy en la Met Gala también refleja una tendencia más amplia: la creciente visibilidad de élites económicas fuera de Occidente en escenarios culturales globales. India, en particular, ha ganado protagonismo en la última década gracias a su expansión económica y a la proyección internacional de sus empresarios.
En ese contexto, figuras como Reddy no solo representan riqueza, sino también influencia. Su aparición en uno de los eventos más mediáticos del mundo no es casual: responde a una narrativa donde negocios, moda y poder convergen.
Así, más allá del impacto visual del collar, su presencia confirma que la Met Gala ya no es solo un escaparate de celebridades, sino también un escenario donde se exhibe el nuevo mapa del poder global.