Sudha Reddy: quién es la multimillonaria que brilló en la Met Gala con un collar de 128 millones

Reddy no es una desconocida en los círculos de poder económico. Forma parte de una de las familias empresariales más influyentes de India y está vinculada al grupo Megha Engineering and Infrastructures Limited (MEIL), una compañía clave en sectores como energía e infraestructura, con presencia internacional.

Además de su perfil empresarial, ha construido una imagen pública ligada a la filantropía y al lujo discreto, asistiendo a eventos globales de alto nivel y consolidando su presencia en el circuito social internacional.

Sudha Reddy (Getty Images)

El collar de 128 millones la convirtió en el centro de atención. El elemento que catapultó su aparición fue, sin duda, la joya que portó durante la gala: un collar de altísimo valor, considerado uno de los más caros vistos en la historia reciente del evento. La pieza, compuesta por diamantes excepcionales, reflejó no solo poder adquisitivo, sino también una estrategia clara de posicionamiento mediático.

En una gala donde las celebridades suelen dominar la conversación, la aparición de figuras del mundo empresarial como Reddy evidencia cómo el lujo extremo y el capital global también están redefiniendo el protagonismo en este tipo de eventos.

Expertos en moda y alta joyería coinciden en que este tipo de piezas no solo son accesorios, sino declaraciones de estatus que buscan generar conversación global y reforzar la imagen de quienes las portan.