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Espectáculos

Sam Smith y Christian Cowan se comprometen después de tres años de noviazgo

Sam Smith y Christian Cowan asistieron juntos a la Met Gala y fueron vistos en el The Mark Hotel comentando la noticia de su compromiso poco antes de aparecer en la alfombra roja
mié 06 mayo 2026 08:34 AM
Sam Smith y Christian Cowan
Sam Smith y Christian Cowan (Getty Images)

El cantante Sam Smith y su pareja desde hace más de tres años, el diseñador Christian Cowan, se comprometieron. La pareja, que asistió junta a la Met Gala, fue vista en el The Mark Hotel comentando la noticia poco antes de aparecer en la alfombra roja.

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Sam Smith y su novio Christian Cowan se comprometen

Christian Cowan completó su look negro de alta costura, inspirado en el artista Erté y diseñado por él mismo, a juego con el de Sam Smith , con un llamativo anillo cuadrado de diamantes amarillos en el dedo anular, que, según reportes, sería de Cartier.

Sam Smith y Christian Cowan
Sam Smith y Christian Cowan (Getty Images)

“Por lo que entiendo, se trataba de un encuentro privado”, comentó una fuente a Page Six desde el vestíbulo del hotel. “¡Están eufóricos y, por lo que oigo, muy enamorados!”

Más tarde, el cantante, quien se identifica como persona no binaria y usa el pronombre “elle”, compartió en Instagram una serie de fotos de los looks de la pareja, acompañadas de un mensaje que citaba a Cowan.

Sam Smith y Christian Cowan
Sam Smith y Christian Cowan (Instagram)

“Siempre me ha encantado Erté. Me fascina cómo llevó el arte del vestuario al mundo a través de sus ilustraciones visionarias. La icónica opulencia y el trabajo artesanal de los años 255,000 cristales y cuentas individuales. 2,000 horas de costura artesanal a mano. Este look es una carta de amor al rey de la ilustración de moda… y a mi amor, Sam.” — Christian Cowan.

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La historia de amor de Sam Smith y Christian Cowan

Sam Smith y Christian Cowan fueron relacionados sentimentalmente por primera vez en diciembre de 2022, cuando asistieron juntos a la firma de la Respect for Marriage Act en la Casa Blanca, promulgada por el entonces presidente Joe Biden.

Sam Smith y Christian Cowan
Sam Smith y Christian Cowan (Instagram)

Esta ley, que sustituyó a la Defense of Marriage Act, garantiza el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo y también de los matrimonios interraciales en Estados Unidos.

Desde entonces, la pareja, originaria del Reino Unido, ha sido vista en distintas ocasiones mostrando su cercanía en público, especialmente en Nueva York, donde han compartido desde citas cotidianas hasta eventos de moda.

Sam Smith y Christian Cowan
Christian Cowan y Sam Smith (Getty Images )

Su debut oficial como pareja en una alfombra roja fue en la Met Gala 2024, donde lucieron looks coordinados. Un año después, volvieron juntos al evento, consolidándose como una de las duplas más comentadas en la escena fashion.

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Sam Smith

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