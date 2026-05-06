Sam Smith y Christian Cowan se comprometen después de tres años de noviazgo

Sam Smith y su novio Christian Cowan se comprometen

Christian Cowan completó su look negro de alta costura, inspirado en el artista Erté y diseñado por él mismo, a juego con el de Sam Smith , con un llamativo anillo cuadrado de diamantes amarillos en el dedo anular, que, según reportes, sería de Cartier.

Sam Smith y Christian Cowan (Getty Images)

“Por lo que entiendo, se trataba de un encuentro privado”, comentó una fuente a Page Six desde el vestíbulo del hotel. “¡Están eufóricos y, por lo que oigo, muy enamorados!”

Más tarde, el cantante, quien se identifica como persona no binaria y usa el pronombre “elle”, compartió en Instagram una serie de fotos de los looks de la pareja, acompañadas de un mensaje que citaba a Cowan.

Sam Smith y Christian Cowan (Instagram)

“Siempre me ha encantado Erté. Me fascina cómo llevó el arte del vestuario al mundo a través de sus ilustraciones visionarias. La icónica opulencia y el trabajo artesanal de los años 255,000 cristales y cuentas individuales. 2,000 horas de costura artesanal a mano. Este look es una carta de amor al rey de la ilustración de moda… y a mi amor, Sam.” — Christian Cowan.