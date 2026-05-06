El empresario estadounidense Ted Turner, fundador de CNN, falleció este 6 de mayo de 2026 a los 87 años, según confirmaron su familia y la propia cadena. Su muerte marca el final de una era en la industria de los medios, donde su figura fue clave para redefinir cómo el mundo consume información.
Muere Ted Turner, fundador de CNN y pionero de las noticias 24 horas, a los 87 años
Muere Ted Turner, fundador de CNN y pionero de las noticias 24 horas, a los 87 años
Ted Turner murió en su residencia en Florida tras varios años enfrentando problemas de salud, entre ellos una demencia con cuerpos de Lewy diagnosticada en 2018.
Cuando lanzó CNN en 1980, muchos consideraron la idea de un canal de noticias 24 horas como una apuesta arriesgada. Sin embargo, Ted Turner terminó revolucionando la industria al introducir una cobertura continua que hoy es estándar en todo el mundo.
Momentos históricos como la Guerra del Golfo consolidaron la credibilidad de la cadena, llevando la información en tiempo real a millones de hogares.
Además de CNN, Turner construyó un imperio mediático con señales como TBS, TNT, Cartoon Network y Turner Classic Movies, ampliando su influencia mucho más allá del periodismo.
El legado de Ted Turner más allá de la televisión
Más allá de los negocios, Turner fue reconocido como filántropo y activista. Donó mil millones de dólares a las Naciones Unidas y promovió iniciativas para el desarme nuclear y la conservación ambiental.
También fue propietario de equipos deportivos y uno de los mayores terratenientes de Estados Unidos, consolidando una figura multifacética que trascendió el mundo mediático.
Su personalidad, directa, polémica y visionaria, lo convirtió en un personaje tan influyente como controversial. Pero su mayor legado permanece intacto: haber cambiado para siempre la manera en que el mundo se informa.