Muere Ted Turner, fundador de CNN y pionero de las noticias 24 horas, a los 87 años

Ted Turner murió en su residencia en Florida tras varios años enfrentando problemas de salud, entre ellos una demencia con cuerpos de Lewy diagnosticada en 2018.

Cuando lanzó CNN en 1980, muchos consideraron la idea de un canal de noticias 24 horas como una apuesta arriesgada. Sin embargo, Ted Turner terminó revolucionando la industria al introducir una cobertura continua que hoy es estándar en todo el mundo.

Momentos históricos como la Guerra del Golfo consolidaron la credibilidad de la cadena, llevando la información en tiempo real a millones de hogares.

Ted Turner (Getty Images)

Además de CNN, Turner construyó un imperio mediático con señales como TBS, TNT, Cartoon Network y Turner Classic Movies, ampliando su influencia mucho más allá del periodismo.

