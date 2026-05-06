Eiza González sorprende con radical cambio físico para ‘Iron Jane’: “Bienvenida al mundo del culturismo”

Eiza González impacta con transformación total para

Iron Jane

Eiza González ya se encuentra enfocada en una intensa preparación física para protagonizar la película Iron Jane que requiere una transformación corporal importante. Como parte de este proceso, la actriz ha iniciado una exigente rutina de entrenamiento que la ha llevado literalmente “camino del gimnasio” para encarnar a su nuevo personaje.

Eiza González (Instagram)

A través de sus redes sociales, Eiza no solo mostró su nueva figura, con mayor musculatura, sino que también compartió el mensaje con el que anunció este importante paso en su carrera: “IRON JANE. Bienvenida al mundo del culturismo. Me enorgullece contar la historia de Jane; este viaje es muy especial para mí”, escribió la mexicana.

El proyecto no solo marca un reto físico, sino también actoral. Eiza, conocida por producciones como 3 Body Problem y películas como Baby Driver y Mike & Nick & Nick & Alice, compartirá créditos con Brandon Sklenar, quien ha participado en títulos como The Housemaid y F.A.S.T.