La tercera edición del programa Juego de Voces está entrando en su recta final. Este domingo se vivió una semifinal marcada por emociones intensas, mayor rivalidad entre los equipos y la participación de una orquesta sinfónica especial que acompañó a los concursantes en su camino hacia la gran final.
Aquí te contamos cómo se vivió la noche.
'Juego de Voces', una semifinal llena de emociones y toque sinfónico
La tercera edición del programa Juego de Voces está entrando en su recta final. Este domingo se vivió una semifinal marcada por emociones intensas, mayor rivalidad entre los equipos y la participación de una orquesta sinfónica especial que acompañó a los concursantes en su camino hacia la gran final.
¿Quiénes se enfrentaron en la semifinal de Juego de Voces?
Durante la emisión del último programa, Los Favoritos (integrados por Ernesto D’Alessio, Isabel Lascurain, Raúl Roma, Alex Fernández y Walo Silvas) y Los Consentidos (conformados por Jorge D’Alessio, Mayte Lascurain, José Luis Roma, Camila Fernández y Esteban Silvas), llegaron empatados, por lo que el desempate elevó la tensión desde el inicio.
Desde el primer duelo, la competencia fue reñida. Raúl Roma interpretó New York, New York, mientras que Jorge D’Alessio cantó No Voy en Tren, en un enfrentamiento lleno de rivalidad que terminó en empate. Sin embargo, los discos que otorgan puntos al azar favorecieron a Los Consentidos con dos puntos, frente a uno de Los Favoritos.
La competencia continuó con Isabel Lascurain interpretando Adelante Corazón y José Luis Roma con Hasta que me olvides, quien dio la victoria a Los Consentidos con dos puntos más.
Posteriormente, Mayte Lascurain cantó Sin Él frente a Walo Silvas con Mi razón de ser, otorgando un punto a Los Favoritos. La racha continuó con Esteban Silvas, que interpetó ¿Ahora Quién?, y Alex Fernández, quien destacó con Hijo de la Luna, sumando otro punto para su equipo.
Finalmente, Ernesto D’Alessio interpretó Lo Que Fue, No Será frente a Camila Fernández con Quién Eres Tú, en uno de los duelos más cerrados de la noche. La victoria fue para Camila, quien sumó dos puntos para Los Consentidos.
¿Qué equipo va ganando en Juego de Voces?
La semifinal culminó con los equipos enfrentándose. Alex, Walo, Raúl y Ernesto cantaron Regresa a Mí, mientras que José Luis, Esteban y Camila interpretaron Vivo por Ella. La batalla terminó con Los Favoritos en la delantera, acumulando un punto.
Aún así, el marcador final favoreció a Los Consentidos, quienes ganaron por dos puntos y se colocan a la cabeza rumbo a la final.
Los momentos más emotivos
La semifinal avivó las emociones de los competidores quienes regalaron al público algunos momentos emotivos entre hermanos.
Los D’Alessio protagonizaron uno de los instantes más conmovedores, cuando Jorge habló sobre sus problemas con adicciones en el pasado y cómo su hermano estuvo a su lado durante ese proceso. Ernesto por su parte, recuerda de manera sentimental este momento, donde la música fungió como una herramienta fundamental en la recuperación del mayor.
“Yo pensé que se me iba mi mejor amigo, mi colega. Él tenía un grupo en ese tiempo que se llamaba GAB y no despertaba. Entonces se me ocurrió recordarle, a ver si su subconsciente podía escuchar la voz que él hacía siempre. Y cuando empecé a cantarle, él quiso contestarme”, recordó Ernesto.
Por su parte, los integrantes de Río Roma compartieron un episodio difícil en su relación, recordando una separación temporal tras un conflicto antes de Festival de Viña del Mar, donde Raúl dejó a José Luis previo a la presentación programada. Aunque se mostraron apenados recordando este complicado momento, hoy recalcan que están mucho más unidos y tienen nuevos proyectos en puerta.
Los reconocimientos especiales
Uno de los momentos más inesperados y emotivos de la noche fue el reconocimiento dedicado a los hermanos de Río Roma, quienes celebran 15 años desde la formación del dueto. El homenaje no solo destacó su trayectoria musical, sino también la evolución que han tenido como artistas a lo largo del tiempo.
A lo largo de su carrera, han enfrentado distintos retos, incluyendo algunos momentos complejos como el que recordaron durante el programa. Sin embargo, lejos de debilitarlos, esas experiencias han fortalecido su vínculo y su proyecto musical. Actualmente, se muestran en una etapa sólida y renovada, con la intención de seguir creando música por muchos años más. Incluso adelantaron que están trabajando en nuevos temas, entre ellos una canción inspirada en lo vivido dentro del programa, lo que refleja el impacto que esta experiencia ha tenido en su carrera.
Las hermanas Lascurain también recibieron un reconocimiento especial por los 40 años de impresionante carrera con Pandora.
Este reconocimiento sirvió como un recordatorio de su legado y de la relevancia que mantienen hasta hoy, demostrando que su música sigue vigente. Emocionadas, las integrantes agradecieron el cariño del público que las ha acompañado durante todo este tiempo.
Juego de Voces: un programa que eleva su nivel
El éxito detrás de uno de los programas más vibrantes de la televisión actual no es casualidad; se trata de una maquinaria de producción 360º, liderada por el productor Eduardo Suárez y los productores asociados Yahir Vega y Virginia Ramírez.
En esta tercera edición, la apuesta técnica ha crecido exponencialmente, utilizando tres kilómetros de líneas de LED y un despliegue de más de 500 personas que trabajan incansablemente para presentar múltiples números musicales de alto nivel en cada programa, logrando una calidad visual que ha cautivado a la audiencia.
La magia musical que el público disfruta semana a semana es responsabilidad del maestro Jorge "Pipo" Cárdenas, quien dirige una orquesta de 40 músicos y escribe cada partitura y arreglo, trabajando de la mano con la dirección creativa de Rodrigo Basurto. Esta combinación de talento y tecnología ha provocado que el formato sea un éxito en la televisión mexicana.
Ante la excelente respuesta de los televidentes, el equipo de producción se mantiene optimista y con la "buena vibra" puesta en la posibilidad de una nueva temporada, aunque aún no se ha confirmado.