'Juego de Voces', una semifinal llena de emociones y toque sinfónico

¿Quiénes se enfrentaron en la semifinal de Juego de Voces?

Durante la emisión del último programa, Los Favoritos (integrados por Ernesto D’Alessio, Isabel Lascurain, Raúl Roma, Alex Fernández y Walo Silvas) y Los Consentidos (conformados por Jorge D’Alessio, Mayte Lascurain, José Luis Roma, Camila Fernández y Esteban Silvas), llegaron empatados, por lo que el desempate elevó la tensión desde el inicio.

Desde el primer duelo, la competencia fue reñida. Raúl Roma interpretó New York, New York, mientras que Jorge D’Alessio cantó No Voy en Tren, en un enfrentamiento lleno de rivalidad que terminó en empate. Sin embargo, los discos que otorgan puntos al azar favorecieron a Los Consentidos con dos puntos, frente a uno de Los Favoritos.

Jorge D'Alessio empató con Raúl Roma. (Cortesía)

La competencia continuó con Isabel Lascurain interpretando Adelante Corazón y José Luis Roma con Hasta que me olvides, quien dio la victoria a Los Consentidos con dos puntos más.

Posteriormente, Mayte Lascurain cantó Sin Él frente a Walo Silvas con Mi razón de ser, otorgando un punto a Los Favoritos. La racha continuó con Esteban Silvas, que interpetó ¿Ahora Quién?, y Alex Fernández, quien destacó con Hijo de la Luna, sumando otro punto para su equipo.

Finalmente, Ernesto D’Alessio interpretó Lo Que Fue, No Será frente a Camila Fernández con Quién Eres Tú, en uno de los duelos más cerrados de la noche. La victoria fue para Camila, quien sumó dos puntos para Los Consentidos.

Camila obtuvo la victoria en su duelo con Ernesto D'Alessio. (Cortesía)

¿Qué equipo va ganando en Juego de Voces?

La semifinal culminó con los equipos enfrentándose. Alex, Walo, Raúl y Ernesto cantaron Regresa a Mí, mientras que José Luis, Esteban y Camila interpretaron Vivo por Ella. La batalla terminó con Los Favoritos en la delantera, acumulando un punto.

Aún así, el marcador final favoreció a Los Consentidos, quienes ganaron por dos puntos y se colocan a la cabeza rumbo a la final.

Con las presentaciones de la semifinal, Los Consentidos llevan la delantera en la competencia. (Cortesía)

Los momentos más emotivos

La semifinal avivó las emociones de los competidores quienes regalaron al público algunos momentos emotivos entre hermanos.

Los D’Alessio protagonizaron uno de los instantes más conmovedores, cuando Jorge habló sobre sus problemas con adicciones en el pasado y cómo su hermano estuvo a su lado durante ese proceso. Ernesto por su parte, recuerda de manera sentimental este momento, donde la música fungió como una herramienta fundamental en la recuperación del mayor.

Los hermanos D'Alessio protagonizaron un momento emotivo de la noche. (Cortesía)

“Yo pensé que se me iba mi mejor amigo, mi colega. Él tenía un grupo en ese tiempo que se llamaba GAB y no despertaba. Entonces se me ocurrió recordarle, a ver si su subconsciente podía escuchar la voz que él hacía siempre. Y cuando empecé a cantarle, él quiso contestarme”, recordó Ernesto.

Por su parte, los integrantes de Río Roma compartieron un episodio difícil en su relación, recordando una separación temporal tras un conflicto antes de Festival de Viña del Mar, donde Raúl dejó a José Luis previo a la presentación programada. Aunque se mostraron apenados recordando este complicado momento, hoy recalcan que están mucho más unidos y tienen nuevos proyectos en puerta.

