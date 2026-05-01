Anne Hathaway desmiente despido de modelos en 'El diablo viste a la moda' por petición suya

Los rumores sobre las modelos en ‘El diablo viste a la moda 2’

La especulación comenzó luego de una entrevista que Meryl Streep dio a Harper’s Bazaar durante la promoción de la película en marzo.

En ella contó que cuando ella y Hathaway asistieron a un desfile en Milan Fashion Week quedaron impactadas con lo delgadas que se veían algunas modelos. “Annie también se dio cuenta (...) y se dirigió directamente a los productores para hablar del tema, consiguiendo la promesa de que las modelos del desfile que estábamos preparando para nuestra película no estarían tan esqueléticas”, comentó.

Aunque las intenciones de la actriz que interpreta a Andy Sachs no fueron malintencionadas y se refería al enfoque de buscar cuerpos más diversos, la narrativa comenzó a distorsionarse en las redes sociales, donde incluso algunos usuarios aseguraban que se habrían despedido a las modelos delgadas para cumplir con los deseos de Hathaway.

La actriz buscaba un enfoque diferente para la escena. (Getty Images)

Anne Hathaway aclara los rumores

En una entrevista con Good Morning America, la actriz de 43 años desmintió los rumores: negó contundentemente que alguna persona haya sido despedida del rodaje por su peso. “Quiero mencionar que está circulando un poco de información errónea sobre que algunas personas fueron despedidas por la inclusión de tallas, y eso simplemente no sucedió”, explicó.

“Nadie perdió su trabajo; de hecho, se crearon más empleos”, aseguró. La actriz continúa mencionando que esta decisión llegó para una escena en la que hay una canción que Lady Gaga compuso específicamente para la película y con la que creían que encajaría mejor ver distintas complexiones. “¿No es mejor ver distintos tipos de cuerpos representados en pantalla con esa música?”.

Anne Hathaway desmintió los rumores de los despidos de modelos delgadas. (Getty Images )

La actriz ya había hablado sobre esto previamente en la premiere mundial en Nueva York. La explicación fue similar, pues lo que buscaba era que el público disfrutara más la escena al ver diferentes representaciones de cuerpos.

Sin embargo, la narrativa de que hubo despidos es completamente falsa, ya que solo se buscaron más modelos para añadir al elenco.