Chingu Amiga se va a casar: En exclusiva, todos los detalles de la entrega del anillo

El compromiso de Chingu Amiga y Rodrigo Vázquez

Tan emocionante como su historia de amor fue la entrega del anillo de compromiso por parte de Rodrigo, su novio mexicano. En cuanto a la locación no había duda: Tenía que ser en Oaxaca, el estado natal de él que tanto la ha fascinado a ella por su riqueza cultural.

La influencer coreana Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, se comprometió con su novio mexicano Rodrigo Vázquez. (Quién)

Todo ocurrió el pasado 14 de abril entre tradicionales calendas y música típica de la región. Apenas dos semanas después, Chingu, de 35 años, nos comparte emocionada y muy feliz todos los detalles. Su, como le dicen de cariño, había viajado a Oaxaca por motivos de trabajo, específicamente para grabar contenido. Lo que parecía un video más (centrado en calcular cuánto costaría una boda en ese tradicional destino) era en realidad la 'mentirilla' para el gran momento. “Estábamos grabando un video sobre como en cuánto saldría si hacemos boda en Oaxaca”, nos contó. En su mente, todo encajaba dentro de la lógica de su trabajo: explorar locaciones, evaluar costos, generar contenido de interés para su audiencia.

La influencer coreana Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, se comprometió con su novio mexicano Rodrigo Vázquez. (Quién)

Sin embargo, hubo señales que al principio no supo leer. “Me sentí de que él estaba raro… pero nada como que sospechara realmente”, nos confesó. La insistencia por visitar una hacienda en particular, el cambio de locación, la presencia de un wedding planner explicando cada detalle con precisión, todo formaba parte de una construcción que ella interpretó como parte del guion. “Yo no quería ir… pero insistieron tanto que dije, bueno, vamos”, recuerda.

La influencer coreana Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, se comprometió con su novio mexicano Rodrigo Vázquez. (Quién)

Fue en ese punto donde la historia cambió. Al llegar a la hacienda, el ambiente dejó de sentirse como una grabación ordinaria. Sin previo aviso, él se arrodilló con el anillo en mano para hacerle la ansiada pregunta: “Primero grité… fue como un shock máximo de ‘¿Qué está pasando?’”. La reacción fue inmediata, pero también confusa. “Estaba como en shock… luego pensé ‘Esto de verdad está pasando en mi vida’”.

“Lloré y lloré y lloré…”, nos contó muy emocionada. "Me preocupé porque estaba en chanclas… no tenía las uñas hechas… y también pensé ‘¿No gastaste tanto?’”, dijo con el humor y espontaneidad que la define.

La influencer coreana Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, se comprometió con su novio mexicano Rodrigo Vázquez. (Quién)

Sobre las palabras exactas de Rodrigo, admite que no pudo escuchar todo con claridad por la música tradicional que sonaba de fondo y los nervios, pero hay una idea que permanece clara en su memoria: “Desde que te conocí nunca me he arrepentido… me cambiaste mucho… ¿Te quieres casar conmigo?”. La respuesta, después de cinco años de una gran relación, fue inmediata: Sí.

La influencer coreana Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, se comprometió con su novio mexicano Rodrigo Vázquez. (Quién)

Tras el momento, la noticia comenzó a compartirse con su círculo cercano. “Primero mis amigas… mi agencia… y la familia de Rodrigo”, explica. Sus padres, en Corea, se enteraron después debido a la diferencia de horario. La reacción fue distinta a la mexicana: más contenida, más breve. “Mi mamá dijo ‘Ah, por fin’”, recuerda. En el caso de su papá, hubo incluso una confusión cultural: él creía que ya estaban comprometidos desde hacía dos años por el regalo qué él le hizo aquella Navidad y el emotivo discurso que dio en su cena familiar. Durante una Navidad en Oaxaca, Rodrigo, de 37 años, le entregó un collar acompañado de un discurso en el que hablaba de sus sentimientos por la coreana. Para su padre, ese gesto equivalía a una propuesta formal. “Pensaba que eso ya era compromiso”, dijo. La anécdota evidencia cómo su relación ha tenido que traducirse constantemente entre códigos culturales distintos.

La influencer coreana Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, se comprometió con su novio mexicano Rodrigo Vázquez. (Quién)

Pero más allá del compromiso, lo que realmente marca esta etapa es un cambio profundo en su forma de ver la vida. Sus planes y sueños incluso han cambiado: Ahora sí quiere ser mamá. “Yo en Corea nunca quería tener familia ni bebé”, confiesa. Su experiencia en un entorno altamente competitivo influyó directamente en esa decisión: “Siempre un niño tenía que ganar a otro… no quería que mi hijo tuviera ese estrés”. México, sin embargo, transformó esa perspectiva. “Aquí sí puedo tener bebé… la gente es amable, no hay tanta competencia… hay oportunidades”.

Hoy, por primera vez, contempla la posibilidad de formar una familia. “Antes decía que no… ahora estoy pensando en uno”, nos comparte. Rodrigo, por su parte, siempre ha tenido claro su deseo de ser padre, lo que hace que este nuevo escenario represente un punto de encuentro importante entre ambos.

La influencer coreana Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, se comprometió con su novio mexicano Rodrigo Vázquez. (Quién)

La boda oaxaqueña que sueña Chingu Amiga

En cuanto a la boda, aunque no hay una fecha definida, los planes ya están en marcha. Oaxaca no solo es el lugar donde ocurrió la propuesta, sino también el escenario que ella imagina para el enlace. Sin embargo, hay decisiones clave por tomar. Una de ellas es la ceremonia religiosa. “Su familia (la de Rodrigo) quiere por la iglesia… pero soy budista”, explica. Esto implicaría cumplir con ciertos rituales como el bautizo y la primera comunión antes de casarse.

La influencer coreana Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, se comprometió con su novio mexicano Rodrigo Vázquez. (Quién)

También existe un contraste en la forma de imaginar la celebración. Mientras Rodrigo considera opciones más formales, ella sueña con algo profundamente tradicional mexicano. “Yo quería como hicieron mis suegros y mis cuñados… cerrar la calle”, dice refiriéndose a las bodas populares típicas en algunas regiones de México. Sin embargo, su nivel de exposición pública hace que esta opción represente ciertos riesgos. Aun así, la idea refleja su deseo sincero de integrarse a la cultura mexicana desde lo más esencial.

La influencer coreana Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, se comprometió con su novio mexicano Rodrigo Vázquez. (Quién)

El vestido es uno de los aspectos que tiene completamente claro. “Va a ser artesanal oaxaqueño”, afirma. Su admiración por el trabajo textil mexicano es profunda: “Es una magia… cómo hacen uno por uno”.