Cameron Diaz se convierte en mamá por tercera vez a los 53 años

Fue el propio músico quien compartió la noticia a través de sus redes sociales: “Cameron y yo estamos felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo!”.

“Amamos la vida con nuestra familia, nuestros hijos están sanos y felices, ¡y estamos agradecidos! Estamos disfrutando muchísimo. Enviando todos nuestros mejores deseos”, añadió el músico en el post que firmó como “la familia Madden”.

Fieles a su estilo, la pareja no compartió imágenes del bebé, cuyo nombre está inspirado en las palabras “navegante” y “viajero”, priorizando la privacidad de sus hijos, como lo han hecho desde el nacimiento de Raddix en 2019 y Cardinal en 2024.

Aunque la pareja no dio más detalles del nacimiento del bebé, se presupone que nació a través de gestación subrogada tal como lo hicieron sus dos hijos mayores.

La llegada de este tercer hijo reafirma el interés de la actriz de seiuhoy de 53 años, sino también el giro que ha dado su vida en los últimos años. Tras alejarse de Hollywood durante casi una década, Cameron decidió priorizar su bienestar y su familia, un cambio que ha descrito como una de las decisiones más significativas de su vida.

Cameron Diaz y su esposo Benji Madden anuncian el nacimiento de su segundo hijo. (Getty Images)

Casados desde 2015, Diaz y Madden han construido una relación sólida, alejada del ruido mediático y centrada en lo esencial. Hoy, con tres hijos, su historia parece confirmar que su verdadero proyecto de vida está lejos de los sets de filmación y mucho más cerca de casa.