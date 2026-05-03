Kanye West se presentará en Albania pese a veto en varios países europeos

La confirmación fue hecha por el ministro de Cultura de Albania, Blendi Gonxhe, quien destacó que el evento forma parte de una estrategia para posicionar al país como sede de grandes espectáculos internacionales. Para ello, se construirá una estructura especial con capacidad para albergar a unas 60 mil personas.

Kanye West (AFP)

Cancelaciones de shows de Kanye West en Europa por polémica

La gira que el artista tenía prevista para junio y julio en países como Reino Unido, Francia, Polonia y Suiza se vio afectada tras la cancelación de varios conciertos.

Kanye West (Getty Images)

Estas decisiones se dieron luego de que el músico realizara comentarios en los que glorificaba a Adolfo Hitler y emitiera declaraciones antisemitas, lo que generó una fuerte reacción pública.

En años recientes, el artista también ha enfrentado la pérdida de contratos comerciales y seguidores debido a estas controversias. En 2023, incluso afirmó que veía “cosas buenas en Hitler” y lanzó productos y contenidos relacionados con simbología nazi, lo que intensificó el rechazo hacia su figura.