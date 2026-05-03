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Espectáculos

Kanye West se presentará en Albania pese a veto en varios países europeos

El rapero estadounidense Kanye West se presentará en Tirana el 11 de julio, luego de que varios países europeos cancelaran sus conciertos por sus declaraciones polémicas.
dom 03 mayo 2026 11:35 AM
Kanye West
Kanye West (Getty Images)

El rapero estadounidense Kanye West , también conocido como Ye, se presentará el próximo 11 de julio en Tirana, Albania, luego de que varios países europeos cancelaran sus conciertos debido a la polémica por sus declaraciones recientes.

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La confirmación fue hecha por el ministro de Cultura de Albania, Blendi Gonxhe, quien destacó que el evento forma parte de una estrategia para posicionar al país como sede de grandes espectáculos internacionales. Para ello, se construirá una estructura especial con capacidad para albergar a unas 60 mil personas.

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Kanye West (AFP)

Cancelaciones de shows de Kanye West en Europa por polémica

La gira que el artista tenía prevista para junio y julio en países como Reino Unido, Francia, Polonia y Suiza se vio afectada tras la cancelación de varios conciertos.

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Kanye West (Getty Images)

Estas decisiones se dieron luego de que el músico realizara comentarios en los que glorificaba a Adolfo Hitler y emitiera declaraciones antisemitas, lo que generó una fuerte reacción pública.

En años recientes, el artista también ha enfrentado la pérdida de contratos comerciales y seguidores debido a estas controversias. En 2023, incluso afirmó que veía “cosas buenas en Hitler” y lanzó productos y contenidos relacionados con simbología nazi, lo que intensificó el rechazo hacia su figura.

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Nuevas fechas de Kanye West pese a la controversia

A pesar de este panorama, Kanye West mantiene algunas presentaciones en Europa, incluyendo fechas en Praga y en la ciudad neerlandesa de Arnhem.

Kanye West
Kanye West promete un concierto que será tanto nostalgia pura como declaración de presente. (Brad Barket/Getty Images for Fast Company)

Las autoridades de los Países Bajos han señalado que no planean prohibir sus conciertos, a menos que exista un riesgo real para el orden público o la seguridad nacional.

Por su parte, el propio artista ha intentado matizar sus declaraciones. En enero de este año, aseguró en un anuncio publicado en The Wall Street Journal que no es “nazi ni antisemita” y atribuyó su comportamiento a un episodio maníaco relacionado con el trastorno bipolar.

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