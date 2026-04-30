Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

El nuevo Aragorn divide la Tierra Media: Jamie Dornan lidera The Hunt for Gollum

La Tierra Media regresa con The Hunt for Gollum: Jamie Dornan toma el relevo de Aragorn en una historia clave antes de La Comunidad del Anillo.
jue 30 abril 2026 12:19 PM
Dior Homme - Photocall - Paris Fashion Week - Menswear Fall/Winter 2026-2027
Jamie Dornan será el nuevo Aragorn. (Aurore Marechal/Getty Images)

La Tierra Media vuelve a expandirse en la gran pantalla y lo hace con una decisión que ya está generando conversación entre fans: Jamie Dornan se perfila como el nuevo Aragorn en The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, una película que explorará uno de los episodios más intrigantes del universo creado por J. R. R. Tolkien.

El proyecto, respaldado por Warner Bros., busca revitalizar la franquicia con historias más específicas dentro de la cronología original, alejándose de las grandes guerras para centrarse en misiones clave que ocurrieron en las sombras.

Publicidad

¿De qué trata The Hunt for Gollum?

La película se situará temporalmente antes de los eventos de The Lord of the Rings: la comunidad del anillo y seguirá la peligrosa misión para encontrar a Gollum, una pieza crucial en el destino del Anillo Único.

En la historia original, Aragorn es enviado a rastrear a la criatura para evitar que caiga en manos de Sauron. Esta cacería, apenas mencionada en los textos y adaptaciones previas, ofrece el terreno perfecto para una narrativa más oscura, íntima y cargada de tensión.

Viggo Mortensen dio vida a Aragorn en la trilogía de `El señor de los anillosÂ´.
Viggo Mortensen dio vida a Aragorn en la trilogía de `El señor de los anillosÂ´. (Especial)

Jamie Dornan como Aragorn: una apuesta arriesgada

El posible fichaje de Dornan abre inevitablemente la comparación con Viggo Mortensen, quien convirtió al personaje en un ícono del cine fantástico.

La elección no es menor: Aragorn es uno de los pilares emocionales de la saga, y cualquier reinterpretación implica un riesgo creativo. Dornan, conocido por su versatilidad en proyectos recientes, enfrentaría aquí el reto de equilibrar el legado del personaje con una visión más joven y posiblemente más introspectiva.

Performance Capture
Andy Serkis le dio vida a dos personajes icónicos del cine gracias al Performance Capture: Gollum, en “El Señor de los Anillos”, y César, en el “Planeta de los Simios”. (IGN)

El regreso de Gollum con Andy Serkis

Uno de los mayores atractivos del proyecto es el regreso de Andy Serkis, quien no solo volverá a interpretar a Gollum, sino que también dirigirá la película.

Serkis ha sido clave en la evolución de la captura de movimiento en el cine, y su vínculo con el personaje promete una aproximación más profunda y definitiva a esta figura trágica. Su doble rol como actor y director sugiere una visión autoral más marcada que en entregas anteriores.

Publicidad

Una nueva etapa para

The Lord of the Rings

Tras el impacto cultural de la trilogía original dirigida por Peter Jackson, y el crecimiento del universo con series y spin-offs, The Hunt for Gollum representa un intento por regresar a las raíces narrativas de la saga.

Más que una historia épica de ejércitos, esta película apuesta por el suspenso, la persecución y el desarrollo de personajes. Una jugada que podría redefinir cómo se cuentan las historias en la Tierra Media en esta nueva etapa.

The Lord of The Rings
El cast se reunió después de 13 años.

Fecha de estreno y lo que sabemos hasta ahora

Aunque los detalles aún son limitados, el proyecto apunta a estrenarse en algún punto de 2027, consolidando el regreso de la franquicia al cine con una propuesta más enfocada y estratégica.

Por ahora, la conversación ya está instalada: ¿puede Jamie Dornan convertirse en el nuevo rostro de Aragorn para una generación distinta? La respuesta comenzará a tomar forma cuando The Hunt for Gollum llegue a salas.

Publicidad

Tags

Cine

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Mayo Quien.jpg

Publicidad