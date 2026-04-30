El nuevo Aragorn divide la Tierra Media: Jamie Dornan lidera The Hunt for Gollum

¿De qué trata The Hunt for Gollum?

La película se situará temporalmente antes de los eventos de The Lord of the Rings: la comunidad del anillo y seguirá la peligrosa misión para encontrar a Gollum, una pieza crucial en el destino del Anillo Único.

En la historia original, Aragorn es enviado a rastrear a la criatura para evitar que caiga en manos de Sauron. Esta cacería, apenas mencionada en los textos y adaptaciones previas, ofrece el terreno perfecto para una narrativa más oscura, íntima y cargada de tensión.

Viggo Mortensen dio vida a Aragorn en la trilogía de `El señor de los anillosÂ´. (Especial)

Jamie Dornan como Aragorn: una apuesta arriesgada

El posible fichaje de Dornan abre inevitablemente la comparación con Viggo Mortensen, quien convirtió al personaje en un ícono del cine fantástico.

La elección no es menor: Aragorn es uno de los pilares emocionales de la saga, y cualquier reinterpretación implica un riesgo creativo. Dornan, conocido por su versatilidad en proyectos recientes, enfrentaría aquí el reto de equilibrar el legado del personaje con una visión más joven y posiblemente más introspectiva.

Andy Serkis le dio vida a dos personajes icónicos del cine gracias al Performance Capture: Gollum, en “El Señor de los Anillos”, y César, en el “Planeta de los Simios”. (IGN)

El regreso de Gollum con Andy Serkis

Uno de los mayores atractivos del proyecto es el regreso de Andy Serkis, quien no solo volverá a interpretar a Gollum, sino que también dirigirá la película.

Serkis ha sido clave en la evolución de la captura de movimiento en el cine, y su vínculo con el personaje promete una aproximación más profunda y definitiva a esta figura trágica. Su doble rol como actor y director sugiere una visión autoral más marcada que en entregas anteriores.

