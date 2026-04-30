Acusador de Michael Jackson rompe el silencio ante éxito de biopic: 'A veces nuestros abusadores son elogiados'

A unos días de su estreno, 'Michael', la película biográfica del “Rey del pop”, ya se convirtió en uno de los lanzamientos más taquilleros del momento, aunque ha generado opiniones divididas entre el público. Mientras algunos la elogian, también han surgido voces críticas.
Así es el caso de James Safechuck, uno de los acusadores del cantante, quien recientemente rompió el silencio y aseguró que no le interesa ver el filme.
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James Safechuck rompe el silencio sobre la biopic de Michael Jackson
En un video tomado por TMZ, Safechuck es interceptado en la calle y cuestionado sobre su opinión de la película. Sus respuestas fueron breves y directas: “Mis pensamientos están con otros sobrevivientes”. Safechuck rechazó la película pues considera no debió ser hecha. “Realmente no creo que sea una buena idea apoyar a las personas que abusan de los niños”, señala.
En otro clip grabado por él mismo, el acusador lanzó un mensaje más contundente al hablar sobre la película, los elogios que ha recibido y el impacto que podría tener en víctimas de abuso. “Hay vallas publicitarias, comerciales y gente elogiando a Michael, y eso puede ser desencadenante para los sobrevivientes, que tienen a su propio Michael en sus vidas”, expone.
Safechuck también deja un mensaje de apoyo y acompañamiento para las víctimas de abuso que estén escuchando sus palabras. “A veces nuestros abusadores son elogiados, incluso después de que salimos a decir la verdad. Y solo quería que supieran que no están solos y que hay otros sobrevivientes que entienden por lo que están pasando”, añade.
Él aconseja que las víctimas de abuso que busquen redes de apoyo y personas que los amen, y finalmente cierra con una reflexión: “Decir la verdad y contar lo que pasó es algo bueno y forma parte de tu proceso de sanación”.
¿Quién es James Safechuck?
Nacido el 28 de febrero de 1978 en California, Safechuck se volvió uno de los principales acusadores de Jackson al ser uno de los protagonistas de Leaving Neverland, el documental de 2019 en el que él y Wade Robson hablaron sobre su experiencia, asegurando que fueron abusados por el intérprete de Thriller cuando eran niños.
Pero desde antes del estreno, Safechuck ya había impuesto una demanda legal en 2014 contra MJJ Productions y MJJ Ventures acusándolas de ser meramente cubiertas que "fueron creadas para facilitar, y de hecho facilitaron, el abuso sexual de menores por parte de Jackson".
Según su denuncia, estos hechos habrían comenzado cuando tenía 10 años y continuado entre finales de los años 80 y principios de los 90 en las propiedades del artista y durante sus giras, a donde lo acompañaba.
El actor conoció a Jackson cuando tenía 8 años tras conseguir un papel para aparecer con él en un comercial de Pepsi. Poco después también hizo apariciones en el escenario junto al cantante.
Su demanda fue desestimada inicialmente bajo el argumento de que las empresas no tenían obligación legal de protegerlo.
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La nueva demanda de James Safechuck y Wade Robson
En septiembre de 2025, documentos judiciales obtenidos por US Weekly revelaron que los protagonistas de Leaving Neverland estarían exigiendo 400 millones de dólares al patrimonio de Jackson para indemnizar los daños que sufrieron por los abusos cuando eran niños.
Esto llega a partir de que una Corte de Apelaciones de California permitiera que sus respectivas demandas, previamente desestimadas, fueran reabiertas para que tuvieran el derecho de probar que las corporaciones pudieron haber facilitado los abusos.
El patrimonio de Michael, administrado por John Branca y John McClain, continúa negando rotundamente las acusaciones.