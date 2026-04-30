Acusador de Michael Jackson rompe el silencio ante éxito de biopic: 'A veces nuestros abusadores son elogiados'

James Safechuck rompe el silencio sobre la biopic de Michael Jackson

En un video tomado por TMZ, Safechuck es interceptado en la calle y cuestionado sobre su opinión de la película. Sus respuestas fueron breves y directas: “Mis pensamientos están con otros sobrevivientes”. Safechuck rechazó la película pues considera no debió ser hecha. “Realmente no creo que sea una buena idea apoyar a las personas que abusan de los niños”, señala.

En otro clip grabado por él mismo, el acusador lanzó un mensaje más contundente al hablar sobre la película, los elogios que ha recibido y el impacto que podría tener en víctimas de abuso. “Hay vallas publicitarias, comerciales y gente elogiando a Michael, y eso puede ser desencadenante para los sobrevivientes, que tienen a su propio Michael en sus vidas”, expone.

James Safechuck rechazó la biopic del cantante. (IMDB)

Safechuck también deja un mensaje de apoyo y acompañamiento para las víctimas de abuso que estén escuchando sus palabras. “A veces nuestros abusadores son elogiados, incluso después de que salimos a decir la verdad. Y solo quería que supieran que no están solos y que hay otros sobrevivientes que entienden por lo que están pasando”, añade.

Él aconseja que las víctimas de abuso que busquen redes de apoyo y personas que los amen, y finalmente cierra con una reflexión: “Decir la verdad y contar lo que pasó es algo bueno y forma parte de tu proceso de sanación”.

James Safechuck lanzó un mensaje a las víctimas de abuso. (Getty Images)

¿Quién es James Safechuck?

Nacido el 28 de febrero de 1978 en California, Safechuck se volvió uno de los principales acusadores de Jackson al ser uno de los protagonistas de Leaving Neverland, el documental de 2019 en el que él y Wade Robson hablaron sobre su experiencia, asegurando que fueron abusados por el intérprete de Thriller cuando eran niños.

Pero desde antes del estreno, Safechuck ya había impuesto una demanda legal en 2014 contra MJJ Productions y MJJ Ventures acusándolas de ser meramente cubiertas que "fueron creadas para facilitar, y de hecho facilitaron, el abuso sexual de menores por parte de Jackson".

James Safechuck tenía 8 años cuando conoció a Michael Jackson. (Getty Images)

Según su denuncia, estos hechos habrían comenzado cuando tenía 10 años y continuado entre finales de los años 80 y principios de los 90 en las propiedades del artista y durante sus giras, a donde lo acompañaba.

El actor conoció a Jackson cuando tenía 8 años tras conseguir un papel para aparecer con él en un comercial de Pepsi. Poco después también hizo apariciones en el escenario junto al cantante.

Su demanda fue desestimada inicialmente bajo el argumento de que las empresas no tenían obligación legal de protegerlo.