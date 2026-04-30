El vocalista de Aerosmith, Steven Tyler , obtuvo una victoria legal este miércoles. Un juez de Los Ángeles desestimó la mayoría de las demandas en su contra por presuntos abusos sexuales ocurridos en la década de 1970, dejando solo una acusación específica que podría avanzar a juicio.
Steven Tyler logra una victoria legal en demanda en su contra por presunta agresión sexual
Steven Tyler logra una victoria en la demanda por agresión sexual
Según información publicada por la revista People, el tribunal determinó que únicamente puede avanzar una demanda contra Steven Tyler relacionada con un presunto encuentro sexual ocurrido en un hotel y un jacuzzi público en California en 1974, cuando la demandante tenía 16 años.
El resto de las acusaciones, que incluían supuestos hechos en estados como Massachusetts y Oregon durante una relación de tres años, fueron desestimadas, ya que no pueden ser procesadas en una corte de California.
“Esta es una victoria masiva para Steven Tyler. Hoy, la corte ha desestimado con prejuicio el 99.9% de las demandas contra el señor Tyler en este caso. La corte ha decidido que solo una noche, hace más de cincuenta años, de una relación de tres años, es lo que se permite que permanezca. Esperamos con ansias llevar este caso a juicio el 31 de agosto”, declaró el abogado del cantante, David Long-Daniels.
¿Por qué demandaron a Steven Tyler?
La demandante de Steven Tyler es Julia Misley, también conocida como Julia Holcomb. La mujer presentó la demanda civil el 29 y 30 de diciembre de 2022 en la Corte Superior de Los Ángeles, bajo una ley temporal de California que amplió el plazo para denuncias de abuso sexual infantil. Acusó al cantante de agresión sexual, batería sexual y angustia emocional intencional por una relación que, según ella, comenzó cuando tenía 16 años y él 25.
Misley alega que conoció a Steven Tyler en el backstage en un concierto de Aerosmith en Portland, Oregón, en 1973. Afirma que el cantante la manipuló y explotó, obtuvo la tutela legal de su madre para evitar problemas, la llevó de gira y mantuvieron una relación de aproximadamente tres años durante la cual vivieron juntos en Boston, donde la edad de consentimiento era 16. Incluso menciona que en 1975 estaban comprometidos y ella quedó embarazada (el bebé fue abortado, según sus declaraciones). Tyler admitió públicamente en sus memorias de 2011 Does the Noise in My Head Bother You? una relación con una joven de 16 años a la que llamó casi su “child bride”, aunque nunca la nombró.
La demandante buscaba una indemnización económica no especificada (daños civiles por agresión sexual). De haber perdido Tyler el caso completo, habría enfrentado el pago de una suma millonaria en compensación, aunque nunca hubo riesgo de cárcel, ya que se trata de un juicio civil, no penal.
Otras demandas y escándalos en en la vida de Steven Tyler
El juicio por la única acusación restante (el incidente en California) está programado para el 31 de agosto de 2026. No hay veredicto final ni resolución total; el caso continúa.
Esta no es la única acusación que ha enfrentado el cantante. En 2023, Jeanne Bellino demandó a Tyler por supuesta agresión sexual en Nueva York en 1975 cuando ella tenía 17 años. Esa demanda fue desestimada por completo en febrero de 2024 por prescripción.
Tyler ha enfrentado otros escándalos a lo largo de su vida, principalmente relacionados con su pasado de excesos con drogas y alcohol, que superó hace décadas, pero las acusaciones de abuso sexual son las más recientes y mediáticas.