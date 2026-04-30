Steven Tyler logra una victoria legal en demanda en su contra por presunta agresión sexual

Steven Tyler logra una victoria en la demanda por agresión sexual

Según información publicada por la revista People, el tribunal determinó que únicamente puede avanzar una demanda contra Steven Tyler relacionada con un presunto encuentro sexual ocurrido en un hotel y un jacuzzi público en California en 1974, cuando la demandante tenía 16 años.

Steven Tyler (Getty Images )

El resto de las acusaciones, que incluían supuestos hechos en estados como Massachusetts y Oregon durante una relación de tres años, fueron desestimadas, ya que no pueden ser procesadas en una corte de California.

“Esta es una victoria masiva para Steven Tyler. Hoy, la corte ha desestimado con prejuicio el 99.9% de las demandas contra el señor Tyler en este caso. La corte ha decidido que solo una noche, hace más de cincuenta años, de una relación de tres años, es lo que se permite que permanezca. Esperamos con ansias llevar este caso a juicio el 31 de agosto”, declaró el abogado del cantante, David Long-Daniels.

Steven Tyler (Getty Images)

¿Por qué demandaron a Steven Tyler?

La demandante de Steven Tyler es Julia Misley, también conocida como Julia Holcomb. La mujer presentó la demanda civil el 29 y 30 de diciembre de 2022 en la Corte Superior de Los Ángeles, bajo una ley temporal de California que amplió el plazo para denuncias de abuso sexual infantil. Acusó al cantante de agresión sexual, batería sexual y angustia emocional intencional por una relación que, según ella, comenzó cuando tenía 16 años y él 25.