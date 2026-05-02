Paul McCartney y Ringo Starr emocionan a fans de The Beatles: Preparan nueva canción juntos

Paul McCartney y Ringo Starr vuelven a colaborar años después de The Beatles

La noticia ha generado gran entusiasmo entre los seguidores de The Beatles al reunir nuevamente a Paul McCartney y Ringo Starr, dos figuras fundamentales de la banda más influyente de la historia. Esta nueva colaboración se titula “Home to Us” y formará parte del próximo álbum de McCartney, anunciado en Instagram este 30 de abril. Tras el adelanto de los títulos de las canciones, los fanáticos ya han comenzado a desarrollar diversas teorías sobre el significado de las nuevas canciones.

La canción también contará con voces adicionales de Chrissie Hynde, vocalista de The Pretenders, y Sharleen Spiteri, integrante de Texas, según reportó Excélsior. Con ello, “Home to Us” se perfila como uno de los temas más comentados del nuevo proyecto de McCartney, por el tono de homenaje a la amistad, las raíces y la memoria compartida.

Ringo Starr y Paul McCartney de The Beatles miran a través de la ventana de un coche tras su regreso al Reino Unido. (George Stroud/Getty Images)

El álbum recuerda la época de esplendor de McCartney con The Beatles, presentándose como un trabajo lleno de recuerdos de la icónica banda integrada por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. Al ser una especie de tributo a aquellos tiempos, la presencia de Ringo resulta extra especial ya que ambos son los únicos miembros del grupo en la actualidad y han mantenido una amistad desde su adolescencia.

2 de julio de 1964: Los Beatles: John Lennon , George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr regresan al aeropuerto de Londres tras su gira por Australia. (Fox Photos/Getty Images)

El proyecto tendría un tono íntimo y autobiográfico. Según la publicación de Instagram, McCartney aborda recuerdos de su vida antes de la fama, especialmente su infancia y juventud en Liverpool durante los años 40 y 50 así como un sonido descrito como acústico, cálido y melancólico.