Victoria Kühne, nueva novia de Cristian Castro, revela por qué borró su foto con el cantante

La publicación generó de inmediato reacciones en redes sociales, sin embargo, poco después la propia empresaria decidió archivarla para evitar una mayor exposición.
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Victoria Kühne revela por qué archivó la foto con Cristian Castro
Al llegar a la Escuela Superior de Música en Monterrey,Victoria Kühne, quien también es presidenta del Patronato del Festival Internacional Santa Lucía, fue abordada por la prensa y cuestionada directamente sobre su relación con el cantante Cristian Castro.
Sin embargo, la empresaria y compositora, conocida por mantener su vida privada lejos de los reflectores, marcó un límite claro y evitó dar más detalles sobre el tema: “Ustedes saben que yo nunca he hablado de mi vida personal y es algo que me encantaría que se quedara así, pero les agradezco mucho el interés… Estoy muy contenta, yo siempre estoy muy contenta, siempre estoy feliz… No, de verdad que muchas gracias, pero no, yo no quiero hablar de mi vida personal. Les repito, nunca lo he hecho, ustedes saben que les tengo mucho respeto, mucho cariño”, declaró.
Además, negó de forma tajante que se tratara de un montaje publicitario: “No, jamás me prestaría algo así. Nunca lo he hecho, todas mis relaciones las he llevado de una forma muy privada y personal y así lo voy a seguir haciendo siempre”, manifestó.
Sobre la foto que desapareció de su cuenta de Instagram, explicó: “Ya archivé la foto justo para que no pasara algo así. Archivé la foto para poder venir tranquila hoy… Ya aprendí que en las redes sociales no voy a publicar nada de mi vida personal. Debut y despedida”, puntualizó.
En cuanto a la posibilidad de invitar a Cristian Castro al Festival Internacional Santa Lucía 2026, del cual es presidenta, fue clara: “No, conflictos de intereses y demás eso no puede pasar. Estamos en gobierno, hay que hacer las cosas correctamente, ustedes saben que yo no me ando con periodicazos y hago las cosas bien y correctamente”.
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Victoria Kühne, novia de Cristian Castro, no oculta su cariño por Verónica Castro
Victoria Kühne no ocultó su cariño por la que ahora es su suegra, la actriz Verónica Castro, quien hace algunos días asistió a la gala de los Premios Aura 2026, donde fue reconocida con el galardón de Leyenda en honor a una trayectoria internacional de más de seis décadas en televisión, cine y teatro.
“Yo lo que les digo es que a Vero yo la adoro. Mis papás la conocen desde que yo estaba chiquitita, es alguien que amamos, que ha estado en casa de mi hermano múltiples veces y es parte de la familia. Verónica desde siempre es ese rincón, con quien crecí y bueno, eso es lo que les puedo decir y ya”. Además, agregó que sería un sueño poder trabajar algún día junto a ella.
Por su parte, Verónica Castro ya había expresado públicamente su aprobación en los Premios Aura 2026: “Ya tengo nuera. Ya tengo nuera. Se llama Victoria, está preciosa. Una pelirroja increíble, sí, muy linda, la verdad”, comentó la actriz visiblemente emocionada y bromeó sobre cómo el amor podría motivar a su hijo a retomar sus estudios universitarios.
La nueva relación de Cristian Castro surge después de que el intérprete pusiera fin a su noviazgo con la empresaria argentina Mariela Sánchez en noviembre de 2025, una relación que incluso había llegado a planes de boda.
Por su parte, el romance con Victoria Kühne habría comenzado en el ámbito profesional. Prueba de ello es que recientemente el cantante grabó un tema junto a Edén Muñoz bajo el sello Victoria Records, un detalle que ahora cobra mayor relevancia tras hacerse público su romance.