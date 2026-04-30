Victoria Kühne, nueva novia de Cristian Castro, revela por qué borró su foto con el cantante

Victoria Kühne revela por qué archivó la foto con Cristian Castro

Al llegar a la Escuela Superior de Música en Monterrey, Victoria Kühne , quien también es presidenta del Patronato del Festival Internacional Santa Lucía, fue abordada por la prensa y cuestionada directamente sobre su relación con el cantante Cristian Castro.

Cristian Castro y Victoria Kühne (Instagram)

Sin embargo, la empresaria y compositora, conocida por mantener su vida privada lejos de los reflectores, marcó un límite claro y evitó dar más detalles sobre el tema: “Ustedes saben que yo nunca he hablado de mi vida personal y es algo que me encantaría que se quedara así, pero les agradezco mucho el interés… Estoy muy contenta, yo siempre estoy muy contenta, siempre estoy feliz… No, de verdad que muchas gracias, pero no, yo no quiero hablar de mi vida personal. Les repito, nunca lo he hecho, ustedes saben que les tengo mucho respeto, mucho cariño”, declaró.

Además, negó de forma tajante que se tratara de un montaje publicitario: “No, jamás me prestaría algo así. Nunca lo he hecho, todas mis relaciones las he llevado de una forma muy privada y personal y así lo voy a seguir haciendo siempre”, manifestó.

Cristian Castro y Victoria Kühne (Instagram)

Sobre la foto que desapareció de su cuenta de Instagram, explicó: “Ya archivé la foto justo para que no pasara algo así. Archivé la foto para poder venir tranquila hoy… Ya aprendí que en las redes sociales no voy a publicar nada de mi vida personal. Debut y despedida”, puntualizó.

En cuanto a la posibilidad de invitar a Cristian Castro al Festival Internacional Santa Lucía 2026, del cual es presidenta, fue clara: “No, conflictos de intereses y demás eso no puede pasar. Estamos en gobierno, hay que hacer las cosas correctamente, ustedes saben que yo no me ando con periodicazos y hago las cosas bien y correctamente”.