Meryl Streep compartió su punto de vista sobre el papel de la moda en la representación pública y, a propósito de ello, recordó un episodio relacionado con Melania Trump como ejemplo de ello.
Meryl Streep pone a Melania Trump como ejemplo del mal uso de la moda en la representación pública
Moda, poder y mensaje público
Durante una plática reciente con Anna Wintour , moderada por Greta Gerwig , Streep abordó cómo la forma de vestir puede comunicar ideas, especialmente en contextos políticos. En ese marco, mencionó el abrigo con la frase “I Really Don’t Care, Do U?” que Melania Trump usó en 2018 durante su visita a un centro para niños migrantes en Texas.
Streep señaló que, para ella, ese gesto representó uno de los mensajes más claros transmitidos por la entonces primera dama. Añadió que la ropa siempre funciona como una forma de expresión personal, pero también está influida por expectativas sociales, históricas y políticas más amplias.
A partir de ahí, la actriz amplió la conversación hacia la manera en que las mujeres en posiciones de poder son percibidas. Comentó que, a diferencia de los hombres, muchas veces enfrentan presiones específicas sobre cómo deben presentarse, incluso en televisión, donde —según dijo— se espera que proyecten cercanía o menor amenaza a través de su imagen.
Por su parte, Anna Wintour opinó que no es necesario ajustarse a una idea tradicional de “power dressing” y destacó a figuras como Michelle Obama por mantener un estilo coherente con su identidad. También señaló que, en su opinión, Melania Trump suele vestir de una forma fiel a sí misma.
El abrigo mencionado fue utilizado por Trump durante un viaje en junio de 2018, aunque se lo quitó antes de llegar al centro. Posteriormente, explicó que la prenda no estaba dirigida a los niños, sino como una respuesta a las críticas de ciertos sectores y medios.