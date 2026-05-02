Chingu Amiga revela que quiere ser mamá tras comprometerse: 'En México sí puedo tener un bebé'

Chingu Amiga cambia de opinión sobre ser mamá tras mudarse a México

Durante la entrevista, Chingu Amiga habló con honestidad sobre una decisión que durante años creyó tener clara no quería formar una familia ni tener hijos. La creadora explicó que esa idea venía de su experiencia personal en Corea del Sur, donde, según sus palabras, vivió una adolescencia difícil dentro de un entorno que percibía como altamente competitivo.

“Yo en Corea nunca quería tener mi familia ni bebé, porque es un país… yo sufrí mucho en mi adolescente”, expresó. Su explicó que no se sentía compatible con esa dinámica social y que le preocupaba que un futuro hijo o hija tuviera que vivir la misma presión. “Era muy competitivo, siempre un niño tenía que ganar a otro niño”, dijo al hablar de aquello que la marcó fuertemente en su crecimiento en Corea del Sur.

Sujin Kim, Chingu Amiga (HILDELIZA LOZANO GARDUÑO)

La influencer también señaló que, desde su experiencia, en Corea había sentido una fuerte presión por cumplir con ciertos estándares sociales. “Siempre tengo que tener algún material para poder ser una amiga de alguien”, comentó, al explicar por qué no quería que sus hijos crecieran con ese tipo de estrés.

Su perspectiva cambió al llegar a México. Chingu Amiga contó que encontró una sociedad más amable, con menos presión competitiva y más posibilidades para que los jóvenes siguieran sus sueños y fueran felices. “Viendo esto dije que aquí sí puedo tener bebé”, reveló.

La influencer coreana Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, se comprometió con su novio mexicano Rodrigo Vázquez. (Quién)

Sobre Rodrigo, Chingu Amiga fue clara: "Él siempre ha querido. Yo era la que no quería, por lo que pasó en mi país. Pero yo me cambié”, dijo.

Al ser cuestionada sobre si le gustaría una familia grande o pequeña, reconoció que no se imagina con muchos hijos y que también piensa en su edad y en los posibles riesgos de un embarazo. “Tengo mucho miedo… me siento un poquito de límite”, expresó. También agregó que, para ella, ya no se trata únicamente de una decisión personal, sino de algo que dependerá de lo que sea posible: “Ya no es como que mi decisión… es ya dependiendo de mi suerte”.