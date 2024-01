¿Huérfano a los 40? Así vivió Jamie Dornan la pérdida de sus papás como adulto

Así enfrentó Jamie Dornan la muerte de sus papás

Jamie Dornan abordó en una reciente entrevista con la publicación Radio Times el impacto que le causó perder a ambos padres y darse cuenta de que se había convertido en un huérfano cuando tenía casi 40 años.

“Lo primero que pensé fue que era huérfano. Lo cual es extraño de pensar cuando tienes treinta y tantos años. El duelo es una parte muy cotidiana de mi vida. Estoy a la sombra de eso”, aceptó el actor irlandés, quien ha actuado en películas como Marie Antoinette y el thriller policiaco de televisión The Fall.

Jamie tiene grandes amigos en la industria, como Andrew Garfield (MIKE COPPOLA/Getty Images)

“Probablemente he experimentado más (dolor) que el promedio (de las personas) y eso me ha fortalecido de muchas maneras. No se lo deseo a nadie, pero creo que hay algo que te anima cuando experimentas una pérdida como ésa”, aseguró el actor.

“Mi papá me dijo cuando mi mamá murió: ‘No puedes permitir que la muerte de tu madre sea lo que te defina’. Y he tratado de no hacerlo, aunque internamente creo que lo hace de muchas maneras diferentes”, añadió sobre cómo ha encontrado la fuerza interior como una forma de afrontar estas pérdidas que calificó de terribles.