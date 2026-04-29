Cara Delevingne lanza oficialmente su carrera musical y anuncia gira internacional

Cara Delevingne debuta oficialmente en la música y anuncia su primera gira internacional

Con este anuncio, Cara Delevingne amplía su faceta artística más allá del modelaje y la actuación, apostando ahora por la música como una nueva etapa en su carrera. Su gira recorrerá importantes ciudades como Berlín, Barcelona, Londres y París, antes de llegar a Estados Unidos con presentaciones en Los Ángeles y Brooklyn.

Cara Delevingne (Instagram)

A través de su cuenta de Instagram, compartió la emoción que siente por este nuevo proyecto y confirmó que serán sus primeros conciertos. “¡Estoy emocionada de anunciar mis primeros conciertos como cabeza de cartel! He estado ensayando intensamente y no puedo esperar a dar estos conciertos”, escribió la modelo de 33 años.

Además, reveló las fechas para la venta de boletos: “La preventa comienza este jueves 30 de abril. La venta general comienza el viernes 1 de mayo”.

Cara Delevingne (Getty Images )

Cara compartió, además, un video en el que interpreta con guitarra en mano.