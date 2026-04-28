Nathan Chasing Horse, actor de 'Dances with Wolves', es acusado por agresión sexual a menores

¿Quién es Nathan Chasing Horse?

El actor, de 50 años, es de origen lakota sicangu (también conocidos como sioux), uno de los pueblos nativos de Estados Unidos. Nació el 28 de abril de 1976 en la Reserva Rosebud Lakota Sioux, en Dakota del Sur.

Creció principalmente en su comunidad, ya que su padre era un líder tradicional. Ahí asumió distintos roles dentro de su cultura, incluyendo el de curandero. Sin embargo, también incursionó en la actuación.

Nathan Chasing Horses en Bury My Heart at Wounded Knee. (IMDB)

Su primer papel importante llegó con Dances with Wolves, filme ganador de siete premios Oscar en 1991, incluyendo Mejor Película, dirigido y protagonizado por Kevin Costner. En la cinta interpretó a 'Smiles a Lot', un joven lakota.

Gracias a este proyecto, participó en producciones de TNT como The Broken Chain (1993), Into the West (2005) y Bury My Heart at Wounded Knee (2007). Posteriormente, se alejó de la actuación para enfocarse en su vida espiritual y en liderar su grupo conocido como The Circle.

El póster de Dances with Wolves. (IMDB)

¿De qué acusan a Nathan Chasing Horse?

El actor fue declarado culpable de trece cargos relacionados principalmente con abuso sexual a tres mujeres, una de ellas, menor de edad. Su sentencia llega después de una larga lucha legal ya que fue acusado desde el 2023, aunque los delitos ocurrieron alrededor del 2018.

De acuerdo con las acusaciones, el líder de la secta habría utilizado su posición de poder y conocimientos espirituales como curandero para aprovecharse de la vulnerabilidad de las mujeres. Incluso fue descrito por la madre de una de las víctimas como el “Epstein de Indian Country”.

Nathan Chasing Horse es originario de un pueblo nativo estadounidense. (Getty Images)

Una víctima que era menor de edad al momento del abuso, declaró que Chasing Horse le dijo que debía entregarle su virginidad para poder curar el cáncer de su madre. Una vez que fue abusada, la amenazó diciendo que si se lo contaba a alguien, su madre sufriría las consecuencias.

Otra víctima afirmó que los hechos afectaron gravemente su salud mental, provocándole depresión y pensamientos suicidas.