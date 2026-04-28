Laura Pausini preocupa tras pedir oxígeno en pleno concierto: qué pasó y cómo está

¿Por qué Laura Pausini necesitó oxígeno en pleno concierto?

El episodio ocurrió en el Coliseo General Rumiñahui, a más de 2,800 metros sobre el nivel del mar, una altitud que suele afectar incluso a personas físicamente preparadas. Lejos de abandonar el escenario, Laura Pausini mantuvo el humor, hizo una broma sobre la situación y continuó con el show, lo que provocó una ovación del público.

Aunque las imágenes del momento generaron preocupación y dispararon rumores sobre un problema de salud mayor, todo apunta a que se trató de una reacción a la altura.

Laura Pausini se presentó en Quito y, en medio del show, hizo una breve pausa para recibir oxígeno debido a la altura. Luego continuó el concierto entre aplausos del público. pic.twitter.com/rbesHco654 — Gaby Jurado Calvo (@GabyJuradoCalvo) April 25, 2026

Quito es una ciudad que puede provocar fatiga, mareo o dificultad para respirar en visitantes no aclimatados, y el concierto además superó las tres horas, un factor que habría sumado desgaste físico.

No es la primera vez que la intérprete de Se fue enfrenta algo similar. En 2024 también recurrió a oxígeno durante una presentación en Ciudad de México, en otro episodio vinculado a la altitud.

Laura Pausini reclamó a los asistentes en la primera fila de su show. (Getty Images)

Más que una emergencia médica, el momento mostró el profesionalismo de la cantante, que decidió seguir adelante pese al susto.