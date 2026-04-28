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Espectáculos

Laura Pausini preocupa tras pedir oxígeno en pleno concierto: qué pasó y cómo está

La cantante italiana alarmó a sus fans al recibir oxígeno durante un concierto en Quito, pero continuó cantando. La altura habría sido clave en el episodio, que recordó un incidente similar vivido en México.
mar 28 abril 2026 10:55 AM
Latin Recording Academy Person of The Year Honoring Laura Pausini - Show
Laura Pausini (Getty Images)
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¿Por qué Laura Pausini necesitó oxígeno en pleno concierto?

El episodio ocurrió en el Coliseo General Rumiñahui, a más de 2,800 metros sobre el nivel del mar, una altitud que suele afectar incluso a personas físicamente preparadas. Lejos de abandonar el escenario, Laura Pausini mantuvo el humor, hizo una broma sobre la situación y continuó con el show, lo que provocó una ovación del público.

Aunque las imágenes del momento generaron preocupación y dispararon rumores sobre un problema de salud mayor, todo apunta a que se trató de una reacción a la altura.

Quito es una ciudad que puede provocar fatiga, mareo o dificultad para respirar en visitantes no aclimatados, y el concierto además superó las tres horas, un factor que habría sumado desgaste físico.

No es la primera vez que la intérprete de Se fue enfrenta algo similar. En 2024 también recurrió a oxígeno durante una presentación en Ciudad de México, en otro episodio vinculado a la altitud.

Laura-Pausini
Laura Pausini reclamó a los asistentes en la primera fila de su show. (Getty Images)

Más que una emergencia médica, el momento mostró el profesionalismo de la cantante, que decidió seguir adelante pese al susto.

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El video desató preocupación entre sus fans

Las imágenes del momento rápidamente circularon en redes sociales, donde muchos seguidores temieron una cancelación de fechas de su gira. Sin embargo, hasta ahora no hay anuncios sobre cambios en sus próximos conciertos.

De hecho, el episodio pareció reforzar la admiración de su público. Muchos celebraron su serenidad para manejar la situación y su decisión de no suspender el show.

A sus 51 años, Pausini sigue siendo una de las voces más queridas del pop latino e italiano, y el incidente terminó convirtiéndose más en una muestra de entrega sobre el escenario que en una crisis.

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abril 2026

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