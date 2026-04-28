Exactriz conmueve con su testimonio en nuevo juicio por violación contra Harvey Weinstein

Harvey Weinstein, en el centro de las denuncias de abusos que impulsaron el movimiento MeToo, está siendo juzgado nuevamente por un cargo de violación en tercer grado contra Mann que supuestamente ocurrió en 2013 en la habitación de un hotel de Manhattan.

El ex productor ya está preso por otros delitos sexuales, por lo que seguirá entre rejas independientemente de este veredicto.

Es la tercera vez que Mann declara contra Weinstein, después de que un veredicto de culpabilidad de 2020 fuera anulado por un manejo inadecuado de testigos, y de que un proceso en 2025 terminara en juicio nulo tras un enfrentamiento entre los miembros del jurado.

La Jessica Mann, quien acusa de violación a Harvey Weinstein. (/AFP)

"Sentía que era una persona muy amable y que se ofrecía a ser mi mentor", dijo Mann en el tribunal de Nueva York.

Recordó que él la colmó de cumplidos después de que se conocieran en una fiesta a principios de 2013, cuando Mann era una aspirante a actriz de 27 años y Weinstein un poderoso productor cinematográfico de 60.

"Me dijo que yo era más guapa que Natalie Portman", afirmó. Agregó que el aparente interés de Weinstein por impulsar su carrera al principio le pareció un "milagro".