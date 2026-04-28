'El diablo viste a la moda 2' divide opiniones de la crítica: 'Es más tediosa y menos interesante'

Primeras opiniones y reacciones

Las primeras reacciones a The Devil Wears Prada 2 ya comenzaron a circular. La película reúne nuevamente a Anne Hathaway , Meryl Streep , Stanley Tucci y Emily Blunt , dos décadas después del estreno de la primera película.

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Erik Anderson, de AwardsWatch, elogió la película y escribió: “No tiene ningún derecho a ser tan buena como es”. También destacó: “Tiene la cantidad y el tipo exacto de referencias y nostalgia bien ganada, Anne Hathaway sigue siendo nuestra estrella más vibrante”. Y añadió: “Es divertida y más profunda, y tenemos el regreso de ‘Vogue’”.

Por su parte, Rachel Leishman, de Collider, comentó: “La actuación de Tucci me hizo llorar DOS veces”. Y resumió su opinión diciendo: “Me encantó. Sin notas”.

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El crítico Matt Neglia también compartió una opinión positiva: “Es divertida, encantadora y está llena de momentos realmente emotivos”. Sobre el elenco, escribió: “Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a sus personajes como si no hubiera pasado el tiempo, mientras encuentran nuevos matices que equilibran la nostalgia con el presente”.

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Además, destacó el enfoque de la historia: “Para mí, el comentario sobre el deterioro de los medios modernos y las personas que luchan por mantenerlos vivos es lo que hace que valga la pena volver a estos personajes tantos años después”. Y añadió: “Puede que no busque ser alta arte, pero se siente la pasión de todos, lo que la hace entretenida y reconfortante”.

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David Ehrlich, de IndieWire, no dio una crítica directa, pero hizo un comentario sobre el estilo del personaje principal: “Tomó casi dos películas completas, pero Andrea Sachs finalmente usa un outfit realmente chic (una camiseta blanca barata con la portada del álbum ‘Post’ de Björk impresa)”.