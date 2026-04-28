A casi 20 años del estreno original, El diablo viste a la moda regresa con una secuela que ha generado comentarios variados entre quienes ya pudieron verla antes de su estreno el 1 de mayo.
'El diablo viste a la moda 2' divide opiniones de la crítica: 'Es más tediosa y menos interesante'
Primeras opiniones y reacciones
Las primeras reacciones a The Devil Wears Prada 2 ya comenzaron a circular. La película reúne nuevamente a Anne Hathaway , Meryl Streep , Stanley Tucci y Emily Blunt , dos décadas después del estreno de la primera película.
Erik Anderson, de AwardsWatch, elogió la película y escribió: “No tiene ningún derecho a ser tan buena como es”. También destacó: “Tiene la cantidad y el tipo exacto de referencias y nostalgia bien ganada, Anne Hathaway sigue siendo nuestra estrella más vibrante”. Y añadió: “Es divertida y más profunda, y tenemos el regreso de ‘Vogue’”.
Por su parte, Rachel Leishman, de Collider, comentó: “La actuación de Tucci me hizo llorar DOS veces”. Y resumió su opinión diciendo: “Me encantó. Sin notas”.
El crítico Matt Neglia también compartió una opinión positiva: “Es divertida, encantadora y está llena de momentos realmente emotivos”. Sobre el elenco, escribió: “Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a sus personajes como si no hubiera pasado el tiempo, mientras encuentran nuevos matices que equilibran la nostalgia con el presente”.
Además, destacó el enfoque de la historia: “Para mí, el comentario sobre el deterioro de los medios modernos y las personas que luchan por mantenerlos vivos es lo que hace que valga la pena volver a estos personajes tantos años después”. Y añadió: “Puede que no busque ser alta arte, pero se siente la pasión de todos, lo que la hace entretenida y reconfortante”.
David Ehrlich, de IndieWire, no dio una crítica directa, pero hizo un comentario sobre el estilo del personaje principal: “Tomó casi dos películas completas, pero Andrea Sachs finalmente usa un outfit realmente chic (una camiseta blanca barata con la portada del álbum ‘Post’ de Björk impresa)”.
No todas las reacciones fueron completamente positivas. El periodista Jonathan Sim escribió que la película es “un paso abajo aceptable respecto a la original”. Aun así, señaló: “Es increíble ver a Hathaway, Streep, Blunt y Tucci de vuelta en estos personajes. Son divertidos”. Sin embargo, agregó: “La historia carece de la conexión humana del original. Es más tediosa y menos interesante”.
La crítica Courtney Howard fue más directa: “Prepárense: no me encantó El Diablo Viste a la Moda 2”. También comentó: “Fuera de su intento de mostrar el estado actual del periodismo, la narrativa no logra conectar”. Y concluyó: “Se siente como una serie de ideas poco conectadas. Sin suspenso, pero con lentejuelas bonitas por todos lados”.
La secuela también incorpora nuevos nombres al elenco, como Kenneth Branagh , Lucy Liu , Justin Theroux , B. J. Novak , Pauline Chalamet , Patrick Brammall y Caleb Hearon .
El diablo viste a la moda 2 llega a cines el 30 de abril.