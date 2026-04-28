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Espectáculos

'El diablo viste a la moda 2' divide opiniones de la crítica: 'Es más tediosa y menos interesante'

Las primeras opiniones sobre 'El diablo viste a la moda 2' ya salieron y, en su mayoría, destacan que la secuela supera expectativas, aunque no todas las críticas son positivas.
mar 28 abril 2026 02:08 PM
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A casi 20 años del estreno original, El diablo viste a la moda regresa con una secuela que ha generado comentarios variados entre quienes ya pudieron verla antes de su estreno el 1 de mayo.

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Primeras opiniones y reacciones

Las primeras reacciones a The Devil Wears Prada 2 ya comenzaron a circular. La película reúne nuevamente a Anne Hathaway , Meryl Streep , Stanley Tucci y Emily Blunt , dos décadas después del estreno de la primera película.

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Getty Images (Jeff Spicer/Jeff Spicer/Getty Images for The)

Erik Anderson, de AwardsWatch, elogió la película y escribió: “No tiene ningún derecho a ser tan buena como es”. También destacó: “Tiene la cantidad y el tipo exacto de referencias y nostalgia bien ganada, Anne Hathaway sigue siendo nuestra estrella más vibrante”. Y añadió: “Es divertida y más profunda, y tenemos el regreso de ‘Vogue’”.

Por su parte, Rachel Leishman, de Collider, comentó: “La actuación de Tucci me hizo llorar DOS veces”. Y resumió su opinión diciendo: “Me encantó. Sin notas”.

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Getty Images (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

El crítico Matt Neglia también compartió una opinión positiva: “Es divertida, encantadora y está llena de momentos realmente emotivos”. Sobre el elenco, escribió: “Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a sus personajes como si no hubiera pasado el tiempo, mientras encuentran nuevos matices que equilibran la nostalgia con el presente”.

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Getty Images (Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century St)

Además, destacó el enfoque de la historia: “Para mí, el comentario sobre el deterioro de los medios modernos y las personas que luchan por mantenerlos vivos es lo que hace que valga la pena volver a estos personajes tantos años después”. Y añadió: “Puede que no busque ser alta arte, pero se siente la pasión de todos, lo que la hace entretenida y reconfortante”.

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Getty Images (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

David Ehrlich, de IndieWire, no dio una crítica directa, pero hizo un comentario sobre el estilo del personaje principal: “Tomó casi dos películas completas, pero Andrea Sachs finalmente usa un outfit realmente chic (una camiseta blanca barata con la portada del álbum ‘Post’ de Björk impresa)”.

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Getty Images (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

No todas las reacciones fueron completamente positivas. El periodista Jonathan Sim escribió que la película es “un paso abajo aceptable respecto a la original”. Aun así, señaló: “Es increíble ver a Hathaway, Streep, Blunt y Tucci de vuelta en estos personajes. Son divertidos”. Sin embargo, agregó: “La historia carece de la conexión humana del original. Es más tediosa y menos interesante”.

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Getty Images (Jeff Spicer/Jeff Spicer/Getty Images for The)

La crítica Courtney Howard fue más directa: “Prepárense: no me encantó El Diablo Viste a la Moda 2”. También comentó: “Fuera de su intento de mostrar el estado actual del periodismo, la narrativa no logra conectar”. Y concluyó: “Se siente como una serie de ideas poco conectadas. Sin suspenso, pero con lentejuelas bonitas por todos lados”.

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Getty Images (Angel Delgado/Getty Images for Disney)

La secuela también incorpora nuevos nombres al elenco, como Kenneth Branagh , Lucy Liu , Justin Theroux , B. J. Novak , Pauline Chalamet , Patrick Brammall y Caleb Hearon .

El diablo viste a la moda 2 llega a cines el 30 de abril.

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