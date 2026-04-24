Empresa de MrBeast enfrenta demanda por presunto abuso sexual de una ex empleada

Ex empleada de Beast Industries presenta demanda legal

Este miércoles, la empleada identificada como Lorrayne Mavromatis presentó una demanda formal ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Carolina del Norte.

Mavromatis trabajó en Beast Industries del 22 de agosto de 2022 al 6 de noviembre de 2025. Inició como directora de Instagram y posteriormente fue ascendida a directora creativa.

Beast Industries enfrenta una demanda. (Getty Images)

Durante su tiempo en la empresa, asegura que el ambiente laboral para las mujeres estaba marcado por conductas inapropiadas normalizadas y que las quejas eran ignoradas. Además, afirma que fue despedida de manera injustificada después de haber denunciado estas condiciones y tras tomar una licencia por maternidad.

Lo que la trabajadora busca con la denuncia son “salarios perdidos, beneficios perdidos, reinstalación en el puesto, compensación futura en lugar de la reinstalación, daños liquidados, daños compensatorios, daños punitivos, medidas cautelares, intereses previos y posteriores a la sentencia, así como honorarios y costos razonables de abogados”, se muestra en la demanda.



¿Por qué están demandando a la empresa de MrBeast?

En su denuncia, Mavromatis señala que “presenció y experimentó cómo otras empleadas eran objeto de acoso sexual, el cual era tolerado y/o perpetuado por sus supervisores”.

Entre los ejemplos, menciona a James Warren, ex CEO de la empresa, a quien acusa de comportamientos inapropiados como organizar reuniones en su casa y hacer comentarios sobre su apariencia. También asegura que ignoró una queja “sobre los avances indeseados de un cliente masculino como si no fueran nada (diciéndole que debería sentirse honrada de que el cliente la estuviera acosando)”, se lee en el documento.

La ex empleada busca compensación con su denuncia. (Getty Images)

El propio MrBeast también es mencionado en la demanda. Según el testimonio, cuando preguntó por qué el creador no se reunía con ella para ciertos proyectos, Warren le respondió: “Jimmy se pone muy incómodo cerca de mujeres guapas. Digamos que cuando tú estás cerca y él va al baño, en realidad no está usando el baño”.

Mavromatis afirma que, tras presentar una queja ante recursos humanos, sus acusaciones fueron calificadas como “infundadas” y posteriormente fue relegada a un puesto menos visible, descrito internamente como la división donde “las carreras van a morir”.

Tras este descenso de puesto y menos de tres semanas después de regresar de su licencia por maternidad, fue despedida bajo el argumento de que estaba “demasiado calificada” para el trabajo.