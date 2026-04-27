Un trabajador murió tras sufrir un accidente mientras participaba en el montaje del escenario para el próximo concierto de Shakira en Río de Janeiro. El incidente ocurrió durante los preparativos del evento Todo Mundo no Rio, un espectáculo masivo que se realizará en la playa de Copacabana y que suele reunir a millones de asistentes entre turistas y residentes.
Muere trabajador durante el montaje del escenario para concierto de Shakira en Brasil
Muere trabajador durante montaje del concierto de Shakira en Copacabana
Un hombre murió el domingo en Río de Janeiro en un accidente durante la instalación del escenario donde Shakira dará un concierto gratuito el 2 de mayo, informaron las autoridades y los organizadores.
La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del concierto Todo Mundo no Rio: “Los organizadores del evento confirman que un accidente ocurrido la tarde de este domingo (26 de abril) cobró trágicamente la vida de un profesional que trabajaba en el montaje de las estructuras para el espectáculo”.
De acuerdo con el mensaje, los equipos de emergencia llegaron al lugar para brindar atención inmediata al trabajador. Posteriormente fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.
“Los equipos de primeros auxilios brindaron atención inicial en el lugar y el Departamento de Bomberos fue llamado de inmediato para trasladar al paciente. Lamentablemente, el profesional falleció en el hospital”, agregó. “En este momento, estamos brindando todo el apoyo, contención y solidaridad a la empresa responsable, a su equipo y a la familia de la víctima”, concluyó.
Así ocurrió el accidente en el montaje del concierto de Shakira
Según los reportes de los bomberos, el hombre tuvo sus piernas aplastadas "en un sistema de elevación" y fue retirado de la estructura por otros de los presentes. Los socorristas lo llevaron en una ambulancia, pero no sobrevivió. A pesar del esfuerzo, "lamentablemente, el profesional falleció en el hospital", señaló la empresa Bonus Track, organizadora del concierto que Shakira ofrecerá el sábado en la playa de Copacabana en Río de Janeiro.
"De pronto vimos personas corriendo y cuando miramos la estructura estaba en el piso", dijo a la AFP Antonio Marcos Ferreira dos Santos, un hombre de 51 años, que estaba en la playa que fue testigo del accidente. El informante señaló que vio a personas correr para liberar al trabajador de la estructura. "Creo que lo sacaron con vida, lo metieron en una ambulancia y se lo llevaron", afirmó.
Desde hace varios días, decenas de técnicos trabajan en el montaje de un escenario sobre la arena de la famosa playa, justo frente al Hotel Copacabana Palace, para el concierto que ofrecerá la artista colombiana.
Cerca de ese lugar, la policía encontró el pasado 13 de abril un artefacto explosivo. Según medios locales, se trataba de una granada aturdidora, un dispositivo no letal diseñado para desorientar temporalmente a personas mediante una luz cegadora y una detonación de alta intensidad.
Conciertos como el que dará Shakira suelen atraer multitudes. Según la agencia municipal Riotur, 2,1 millones de personas asistieron el año pasado al show similar que ofreció Lady Gaga y 1,6 millones al de Madonna en 2024.