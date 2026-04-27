Muere trabajador durante el montaje del escenario para concierto de Shakira en Brasil

Muere trabajador durante montaje del concierto de Shakira en Copacabana

Un hombre murió el domingo en Río de Janeiro en un accidente durante la instalación del escenario donde Shakira dará un concierto gratuito el 2 de mayo, informaron las autoridades y los organizadores.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 27: Shakira performs onstage during the 2025 Global Citizen Festival at Central Park on September 27, 2025 in New York City. (Photo by Theo Wargo/Getty Images for Global Citizen) (Theo Wargo/Getty Images for Global Citizen)

La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del concierto Todo Mundo no Rio: “Los organizadores del evento confirman que un accidente ocurrido la tarde de este domingo (26 de abril) cobró trágicamente la vida de un profesional que trabajaba en el montaje de las estructuras para el espectáculo”.

De acuerdo con el mensaje, los equipos de emergencia llegaron al lugar para brindar atención inmediata al trabajador. Posteriormente fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

“Los equipos de primeros auxilios brindaron atención inicial en el lugar y el Departamento de Bomberos fue llamado de inmediato para trasladar al paciente. Lamentablemente, el profesional falleció en el hospital”, agregó. “En este momento, estamos brindando todo el apoyo, contención y solidaridad a la empresa responsable, a su equipo y a la familia de la víctima”, concluyó.