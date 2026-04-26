Jack Nicholson volvió a emocionar a sus seguidores con una aparición poco común en redes sociales. El legendario actor, quien desde hace años mantiene una vida alejada de los reflectores, fue visto sonriente y relajado durante la celebración de su cumpleaños 89 en su casa de Los Ángeles.
La imagen fue compartida por su hija Lorraine Nicholson y rápidamente llamó la atención, no solo por mostrar al protagonista de clásicos como El resplandor y Batman en un momento íntimo, sino también por la presencia de Joni Mitchell al fondo de la fotografía.
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Jack Nicholson reaparece en foto inédita por su cumpleaños 89
Jack Nicholson cumplió 89 años el miércoles 22 de abril de 2026 y celebró la fecha en privado, rodeado de familiares y personas cercanas. Días después, su hija Lorraine Nicholson compartió en sus historias de Instagram dos imágenes que provocaron nostalgia entre los fans del actor: una fotografía reciente y un recuerdo de años atrás.
En la imagen más actual, Nicholson aparece sentado en una sala de su casa, rodeado de arte, con una gran sonrisa y aplaudiendo durante la reunión familiar. El actor lucía un polo oscuro y pantalón en tono óxido, mientras al fondo podía verse a la cantante Joni Mitchell, también sonriente desde un sofá. Lorraine acompañó la publicación con un breve mensaje: “¡¡89!!”.
La publicación generó una fuerte reacción porque Nicholson se ha dejado ver muy poco en los últimos años. Aunque no ha anunciado oficialmente su retiro, su última película fue How Do You Know en 2010.
Desde entonces ha preferido mantenerse lejos de los sets de filmación y de la exposición mediática. Una de sus apariciones públicas más recientes ocurrió en febrero de 2025, cuando participó en el especial por el 50 aniversario de Saturday Night Live, donde presentó a Adam Sandler.
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Jack Nicholson, leyenda de Hollywood y vida privada lejos del cine
Nacido el 22 de abril de 1937 en Neptune City, Nueva Jersey, Jack Nicholson construyó una de las carreras más importantes en la historia del cine. Comenzó a trabajar en televisión a finales de los años 50, pero su gran despegue llegó en 1969 con Easy Rider, película que lo convirtió en una figura clave del Nuevo Hollywood.
A lo largo de su trayectoria, Nicholson acumuló 12 nominaciones al Oscar, más que cualquier otro actor masculino en la historia, y ganó tres estatuillas: Mejor Actor por One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Actor de Reparto por Terms of Endearment y nuevamente Mejor Actor por As Good as It Gets. Su filmografía incluye títulos esenciales como Five Easy Pieces, Chinatown, El resplandor, Batman, A Few Good Men y The Departed.
En el terreno personal, Nicholson solo se casó una vez, con la actriz Sandra Knight, entre 1962 y 1968, relación de la que nació su hija Jennifer. El actor es padre de seis hijos con cinco mujeres distintas. Lorraine y Ray Nicholson, quien también es actor, son hijos de su relación con Rebecca Broussard. Ambos han seguido caminos dentro de la industria y han reconocido públicamente la influencia de su padre en sus carreras.
Su vida sentimental también fue parte de la leyenda hollywoodense. Durante años mantuvo una relación muy comentada con Anjelica Huston, que terminó de forma mediática a inicios de los 90 tras revelarse su vínculo con Rebecca Broussard. Además, su fama de conquistador, sus fiestas y algunos episodios controvertidos formaron parte de la imagen pública que lo acompañó durante décadas.
Hoy, a sus 89 años, Jack Nicholson parece haber elegido una vida mucho más tranquila. Aunque los rumores sobre su salud han sido frecuentes.