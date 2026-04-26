Jack Nicholson reaparece en foto inédita por su cumpleaños 89

Jack Nicholson, leyenda de Hollywood y vida privada lejos del cine

Nacido el 22 de abril de 1937 en Neptune City, Nueva Jersey, Jack Nicholson construyó una de las carreras más importantes en la historia del cine. Comenzó a trabajar en televisión a finales de los años 50, pero su gran despegue llegó en 1969 con Easy Rider, película que lo convirtió en una figura clave del Nuevo Hollywood.

A lo largo de su trayectoria, Nicholson acumuló 12 nominaciones al Oscar, más que cualquier otro actor masculino en la historia, y ganó tres estatuillas: Mejor Actor por One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Actor de Reparto por Terms of Endearment y nuevamente Mejor Actor por As Good as It Gets. Su filmografía incluye títulos esenciales como Five Easy Pieces, Chinatown, El resplandor, Batman, A Few Good Men y The Departed.

En el terreno personal, Nicholson solo se casó una vez, con la actriz Sandra Knight, entre 1962 y 1968, relación de la que nació su hija Jennifer. El actor es padre de seis hijos con cinco mujeres distintas. Lorraine y Ray Nicholson, quien también es actor, son hijos de su relación con Rebecca Broussard. Ambos han seguido caminos dentro de la industria y han reconocido públicamente la influencia de su padre en sus carreras.

El actor estadounidense Jack Nicholson capturado en un momento de expresividad. (Keystone/Getty Images)

Su vida sentimental también fue parte de la leyenda hollywoodense. Durante años mantuvo una relación muy comentada con Anjelica Huston, que terminó de forma mediática a inicios de los 90 tras revelarse su vínculo con Rebecca Broussard. Además, su fama de conquistador, sus fiestas y algunos episodios controvertidos formaron parte de la imagen pública que lo acompañó durante décadas.

Hoy, a sus 89 años, Jack Nicholson parece haber elegido una vida mucho más tranquila. Aunque los rumores sobre su salud han sido frecuentes.