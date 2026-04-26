Ana Layevska destapa los secretos de ‘Santita’, la nueva serie de Netflix

Santita: Una historia íntima y emocional

Ana Layevska confesó que lo primero que la convenció para participar fue la oportunidad de trabajar con el director: “Para hacerte honesta, trabajar con Rodrigo García, que es un director que he admirado a lo largo de mucho tiempo”, expresó.

La actriz destacó la capacidad

Ana Layevska (Fotos: @eduardoraos Maquillaje: @makeupbyponcho Pelo: @erickmoreno Estilismo: @sir.styling Locación: @sofitelmexicocity)

del realizador para construir historias familiares complejas y emocionales. Incluso reveló que aceptó el proyecto antes de conocer el libreto: “Yo había aceptado todo. No había leído nada”, contó entre risas.

Tras leer los guiones, Ana entendió que se trataba de una trama profundamente humana, centrada en relaciones familiares, heridas del pasado y vínculos emocionales:“Es una historia íntima de amor donde tú sientes todo el tiempo que estás ahí, metido, presente”, explicó.

Ana Layevska (Fotos: @eduardoraos Maquillaje: @makeupbyponcho Pelo: @erickmoreno Estilismo: @sir.styling Locación: @sofitelmexicocity)

Para la actriz, la serie se aleja de fórmulas tradicionales y apuesta por una narrativa más sensible y cercana.

Así es Sierra, el personaje de Ana Layevska

En Santita, Ana Layevska interpreta a Sierra, una mujer que forma parte del entorno familiar que constantemente juzga a la protagonista. Sin embargo, también enfrenta sus propios conflictos personales. “Creo que lo que más me identifico con mi personaje es que las dos somos madres de una hija”, señaló.