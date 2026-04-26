Ana Layevska forma parte de Santita, la nueva de Netflix dirigida por Rodrigo García y protagonizada por Gael García Bernal y Paulina Dávila. En entrevista, la actriz compartió los motivos que la llevaron a sumarse al proyecto y habló del personaje que interpreta: Sierra.
Ana Layevska destapa los secretos de ‘Santita’, la nueva serie de Netflix
Santita: Una historia íntima y emocional
Ana Layevska confesó que lo primero que la convenció para participar fue la oportunidad de trabajar con el director: “Para hacerte honesta, trabajar con Rodrigo García, que es un director que he admirado a lo largo de mucho tiempo”, expresó.
La actriz destacó la capacidad
del realizador para construir historias familiares complejas y emocionales. Incluso reveló que aceptó el proyecto antes de conocer el libreto: “Yo había aceptado todo. No había leído nada”, contó entre risas.
Tras leer los guiones, Ana entendió que se trataba de una trama profundamente humana, centrada en relaciones familiares, heridas del pasado y vínculos emocionales:“Es una historia íntima de amor donde tú sientes todo el tiempo que estás ahí, metido, presente”, explicó.
Para la actriz, la serie se aleja de fórmulas tradicionales y apuesta por una narrativa más sensible y cercana.
Así es Sierra, el personaje de Ana Layevska
En Santita, Ana Layevska interpreta a Sierra, una mujer que forma parte del entorno familiar que constantemente juzga a la protagonista. Sin embargo, también enfrenta sus propios conflictos personales. “Creo que lo que más me identifico con mi personaje es que las dos somos madres de una hija”, señaló.
La actriz aseguró que esa conexión con la maternidad le permitió entender mejor las emociones, dudas y miedos de Sierra.
Ana también reveló que Rodrigo García daba libertad creativa durante las grabaciones y permitía que los actores construyeran escenas desde la improvisación: “Rodrigo dejaba mucho a la improvisación… nos poníamos de acuerdo y armábamos una historia. Era muy divertido”, recordó.
Incluso contó que pidió que su personaje tuviera algunos matices en inglés, idea que finalmente se integró al papel.
Su experiencia con Gael García y Paulina Dávila
Sobre sus compañeros de elenco, Layevska no escatimó elogios. De Paulina Dávila destacó su disciplina y capacidad de concentración, mientras que de Gael García habló con admiración.
“Es un encanto de persona… súper tímido, muy respetuoso, muy lindo”, dijo sobre el actor mexicano.
Finalmente, la actriz aseguró que espera que los espectadores conecten con una historia distinta, enfocada en emociones reales y viajes internos:“No es el típico proyecto de bombazos… es un viaje interno de una protagonista muy atípica”, afirmó.
Con Santita, Netflix apuesta por una serie íntima, emocional y profundamente humana, donde Ana Layevska suma un personaje clave dentro del complejo universo familiar que rodea a la protagonista.