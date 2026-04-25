Sebastián Zurita tiene un año lleno de trabajo. Platicamos con él sobre su nueva película, Todo lo que nunca fuimos, que está próxima estrenarse. Nos platicó sobre su papel en Carlota, serie donde comparte créditos con Belinda , Bárbara de Regil y más. Y también sobre By Invitation Only, un proyecto que el actor ideó para poder apoyar el talento mexicano a ser parte de la industria del entretenimiento.
De 'Carlota' a 'By Invitation Only', Sebastián Zurita crece como actor y como impulsor de nuevos talentos
'By Invitation Only', el proyecto de Sebastián Zurita con el que apoya al talento mexicano
Para Sebastián Zurita, By Invitation Only es el “bebé” de su productora y agencia creativa, Addiction House.
“Es el proyecto donde estamos buscando desarrollar actores, escritores, directores mexicanos para ayudarlos a desarrollarse en un mundo internacional”, explicó en entrevista.
De acuerdo con Zurita, su proyecto busca “descubrir nuevo talento, el abrir la puerta, el dar oportunidades”, lo que él quiere “es que seamos un shortcut, quiero que la gente que esté interesada en cualquier ámbito de nuestro medio, vestuaristas, directores de casting, actores, escritores, vengan, conozcan, se mezclen con la gente que ya está trabajando, que los coacheemos, que los crezcamos y que les abramos esas oportunidades”.
By Invitation Only en sí es un evento con duración de 3 días, en su primera edición, Ivana Chubbuck, quien fue coach de actuación de Sebastián y también ha trabajado con Halle Berry y Charlize Theron , impartió una clase a 16 actores seleccionados de más de 150 aplicantes.
En el Industry Day del evento, los asistentes pudieron platicar con directores de casting, managers y más personas pertenecientes a la industria. En total, el evento reunió a más de 50 asistentes y más de 30 profesionales de la industria.
La próxima edición de By Invitation Only se planea realizar del 15 al 17 de mayo en CDMX y espera recibir a más de 200 asistentes, con más paneles con expertos e incluso espacio para patrocinadores.
La experiencia personal que llevó a Sebastián Zurita a hacer 'By Invitation Only'
Sebastián Zurita compara su proyecto con el mundo del deporte, diciendo que “es como los futbolistas, solamente conoces al que ya está jugando en el equipo profesional, no ves a los 3 mil, 4 mil niños que quisieron ser futbolistas y no llegaron, entonces mi idea es cómo podemos ayudar en eso y crecerlo y dar más herramientas”.
La experiencia personal que llevó a Zurita a crear este proyecto fue darse cuenta de que “es una carrera muy solitaria” donde “hay mucha competencia, hay mucho de todos estarnos peleando por el mismo proyecto, en vez de cómo podemos hacer para construir proyectos juntos”, explicó.
Para Sebastián era importante encontrar una manera de regresar la suerte que él tuvo en su carrera: “¿Qué puedo hacer para regresar un poco de lo que yo siento que he sido muy afortunado en mi carrera? Y mis papás eran muy conocidos en Televisa por descubrir talento, mi idea siempre fue ¿qué puedo hacer yo para ayudar a descubrir más talento y a que hagamos más proyectos? Por ahí venía el sueño”.
El actor también alienta a los jóvenes mexicanos a seguir buscando oportunidades en la industria y comenta que en Addiction House “eso es lo que hemos intentado buscar, siempre estamos abiertos a los castings, siempre nos pueden mandar un mail”.
También les sugiere "entrenarse, seguir trabajando, porque ese momento de suerte llega de la nada y tienes que estar muy preparado”.
‘Todo lo que nunca fuimos’, la nueva película de Sebastián Zurita
Todo lo que nunca fuimos es una película basada en el libro homónimo de Alice Kellen, un proyecto que Sebastián Zurita dice que le emocionaba desde el principio.
"Yo conocía el libro. Sabía que tenía un following impresionante y para mí también era una cosa bonita el poderme ir a otro país como es España, al País Vasco, a filmar una película donde puedo surfear todos los días”.
El actor siente empatía con su personaje porque “hay muchas cosas que yo he vivido en mi vida personal, como la pérdida de mi mamá, al hecho de decir tienes la pérdida de dos padres, quedan huérfanos [lo que sucede al personaje de Sebastián y el de su hermana], cómo vives eso, cómo maduras”.
Dentro de la película, Sebastián interpreta a Oliver, el hermano mayor de Leah, papel que tiene en la vida real con su hermano Emiliano.
“A veces cuando eres hermano grande te toca crecer antes de tiempo en algunas cosas, pero también tienes que aprender a saber que te puedes apoyar en tu hermanito o tu hermanita”, explica.
Sobre la química en el set con sus compañeros Margarida Corceiro y Maxi Iglesias, recuerda que “realmente nos hicimos muy amigos todos, conocimos el país Vasco, tenemos nuestros instructores de surf que nos llevaban a conocer por todos lados, entonces la experiencia fue preciosa, son dos actores muy dedicados”.
El papel de Sebastián Zurita en ‘Carlota’
Carlota es la serie que narrará la vida de la emperatriz Carlota de México y será protagonizada por Belinda.
Sebastián Zurita también cuenta con un papel dentro de esta serie que ha llamado la atención a pesar de aún estar en producción. El CEO de Addiction House interpretará a Leonardo Márquez, un militar.
“Lo más difícil ha sido el saber lo que era ese personaje en la historia de México contra la realidad de lo que es en la serie, porque cuando vean la serie hay una adaptación libre de muchas cosas y es encontrar el balance entre un tipo que podría ser encantador y un tipo que sinceramente en todos los libros que he buscado es uno de los personajes más odiados de la historia de México”, menciona Zurita sobre su papel.
Sebastián habla con gran entusiasmo sobre su experiencia en Carlota.
“Se hizo una unión para hacer un proyecto mucho más grande, yo siento que es una súper mega producción, tenemos actores desde lo más comercial hasta lo más indie, donde nos damos cuenta de que esas son simplemente etiquetas que nos ponen y que no deberíamos de tener y al final de cuentas veo un proyecto que internacionalmente creo que va a gustar mucho”, aseguró.
Después de su película y la serie, Sebastián comentó que tiene un proyecto del cual aún no puede dar detalles pero que pertenece a Addiction House y agregó que continuará desarrollando otros proyectos de la misma casa productora, que van desde obras de teatro hasta series.
Además, también continuará expandiendo By Invitation Only con el propósito de seguir apoyando a todos los mexicanos interesados en la industria del entretenimiento.