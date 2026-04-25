De 'Carlota' a 'By Invitation Only', ⁠Sebastián Zurita crece como actor y como impulsor de nuevos talentos

'By Invitation Only', el proyecto de Sebastián Zurita con el que apoya al talento mexicano

Para Sebastián Zurita, By Invitation Only es el “bebé” de su productora y agencia creativa, Addiction House.

“Es el proyecto donde estamos buscando desarrollar actores, escritores, directores mexicanos para ayudarlos a desarrollarse en un mundo internacional”, explicó en entrevista.

De acuerdo con Zurita, su proyecto busca “descubrir nuevo talento, el abrir la puerta, el dar oportunidades”, lo que él quiere “es que seamos un shortcut, quiero que la gente que esté interesada en cualquier ámbito de nuestro medio, vestuaristas, directores de casting, actores, escritores, vengan, conozcan, se mezclen con la gente que ya está trabajando, que los coacheemos, que los crezcamos y que les abramos esas oportunidades”.

Con este proyecto, Sebastián Zurita intenta apoyar al talento mexicano al darles un espacio de networking y aprendizaje. (Cortesía)

By Invitation Only en sí es un evento con duración de 3 días, en su primera edición, Ivana Chubbuck, quien fue coach de actuación de Sebastián y también ha trabajado con Halle Berry y Charlize Theron , impartió una clase a 16 actores seleccionados de más de 150 aplicantes.

En el Industry Day del evento, los asistentes pudieron platicar con directores de casting, managers y más personas pertenecientes a la industria. En total, el evento reunió a más de 50 asistentes y más de 30 profesionales de la industria.

La próxima edición de By Invitation Only se planea realizar del 15 al 17 de mayo en CDMX y espera recibir a más de 200 asistentes, con más paneles con expertos e incluso espacio para patrocinadores.