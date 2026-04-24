Diego Winburn presenta ‘Magic Nights’: una experiencia inmersiva que promete sorprenderte

La evolución de un maestro del asombro

El camino de Diego ha sido largo y, aunque hoy se encuentra en una etapa distinta de su carrera, en la entrevista recuerda sus inicios y los aspectos que antes le resultaban complicados, pero que ahora domina con naturalidad.

Aunque destaca habilidades técnicas, como el manejo de cartas, que hoy ya es prácticamente “memoria muscular”, el ilusionista asegura que lo más importante que ha desarrollado es la conexión con su audiencia. “Tienes que estar súper relajado y ser seguro de ti mismo para poder entonces conectar con todos y llevarlos en un viaje en ese momento”, señaló.

Diego Winburn tiene una amplia trayectoria en el mundo del mentalismo. (Instagram/@diegowinburn)

También reconoce que al principio buscaba impresionar con actos complejos. “Quería hacer cosas súper difíciles y pensaba que iban a impactar muchísimo”. Recuerda el nerviosismo de sus primeros shows, cuando le temblaban las manos, pero hoy cuenta con un “arsenal de magias” con el que se siente cómodo y que le permite actuar de forma intuitiva, dejando atrás esa versión insegura.

A pesar de tener “muchas horas de vuelo”, lo que más le fascina es su capacidad de seguir sorprendiéndose a sí mismo. Destaca que cada vez que sube al escenario, el espectáculo se transforma en algo completamente nuevo. “Las reacciones de ese momento de todas las personas... cómo esa capacidad de asombro que crea la magia hace que yo también entre en un estado de asombro de lo que está sucediendo”, indica.

El reto de sorprender a todos

Winburn no es una persona que le tema a los desafíos. Al hablar sobre la diferencia entre quienes creen completamente en lo que hace y los escépticos que llegan cuestionando, admite que estos últimos son sus favoritos, ya que representan un reto que ha demostrado en múltiples ocasiones que puede superar.

Más que verlo como un obstáculo, le fascina la reacción de quienes no creen cuando logra sumergirlos en su magia. “El escéptico tiene un impacto de la magia aún más fuerte y al final se hacen como más mis fans porque eran los más escépticos”, expresa. “Me encanta convertir a un escéptico en un creyente”.