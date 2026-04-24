Diego Winburn presenta ‘Magic Nights’: una experiencia inmersiva que promete sorprenderte

El reconocido mentalista, ilusionista e hipnotista Diego Winburn ha construido una trayectoria de más de 20 años en el mundo de la magia, donde continúa sorprendiendo a sus espectadores con cada presentación.
Winburn sigue elevando el nivel de sus espectáculos y creando experiencias pensadas para conectar con el público. Ese es el caso de su próximo show: Magic Nights. En una entrevista con Quién, el mentalista nos cuenta sobre su evolución profesional y lo que se puede esperar de esta nueva propuesta que llega a su tercera edición.
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La evolución de un maestro del asombro
El camino de Diego ha sido largo y, aunque hoy se encuentra en una etapa distinta de su carrera, en la entrevista recuerda sus inicios y los aspectos que antes le resultaban complicados, pero que ahora domina con naturalidad.
Aunque destaca habilidades técnicas, como el manejo de cartas, que hoy ya es prácticamente “memoria muscular”, el ilusionista asegura que lo más importante que ha desarrollado es la conexión con su audiencia. “Tienes que estar súper relajado y ser seguro de ti mismo para poder entonces conectar con todos y llevarlos en un viaje en ese momento”, señaló.
También reconoce que al principio buscaba impresionar con actos complejos. “Quería hacer cosas súper difíciles y pensaba que iban a impactar muchísimo”. Recuerda el nerviosismo de sus primeros shows, cuando le temblaban las manos, pero hoy cuenta con un “arsenal de magias” con el que se siente cómodo y que le permite actuar de forma intuitiva, dejando atrás esa versión insegura.
A pesar de tener “muchas horas de vuelo”, lo que más le fascina es su capacidad de seguir sorprendiéndose a sí mismo. Destaca que cada vez que sube al escenario, el espectáculo se transforma en algo completamente nuevo. “Las reacciones de ese momento de todas las personas... cómo esa capacidad de asombro que crea la magia hace que yo también entre en un estado de asombro de lo que está sucediendo”, indica.
Winburn no es una persona que le tema a los desafíos. Al hablar sobre la diferencia entre quienes creen completamente en lo que hace y los escépticos que llegan cuestionando, admite que estos últimos son sus favoritos, ya que representan un reto que ha demostrado en múltiples ocasiones que puede superar.
Más que verlo como un obstáculo, le fascina la reacción de quienes no creen cuando logra sumergirlos en su magia. “El escéptico tiene un impacto de la magia aún más fuerte y al final se hacen como más mis fans porque eran los más escépticos”, expresa. “Me encanta convertir a un escéptico en un creyente”.
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‘Magic Knights’: Una experiencia inmersiva más allá del escenario
Con su tercera edición, Magic Nights promete ir más allá de un show convencional. La experiencia se desarrollará en un espacio íntimo e inmersivo, ambientado en una casa con decoración especial, lecturas detarot (a cargo de su hermana), bebidas y, por supuesto, el característico acto del mentalista.
Además, incluirá una nueva área VIP para un grupo reducido que podrá vivir el espectáculo de manera más cercana. En palabras de Diego, el show será un espacio “donde puedes volver a creer en lo imposible y que todos tus problemas por esos momentos se te olviden. Es como darte unas vacaciones para que vengas a disfrutar, vuelvas a ser como un niño y te vuelvas a emocionar".
El ilusionista mantiene altas las expectativas al asegurar que presentará actos inéditos. “Voy a hacer unas cosas absolutamente nuevas de mentalismo que estoy muy emocionado”, comentó. “Va a haber espacios para mucha novedad”.
Una de las dinámicas que nos pudo adelantar y que lo tienen emocionado por hacer, es que en lugar de que él lea la mente del público, dos espectadores lo harán entre ellos. Esta es una idea que llevaba tiempo queriendo intentar y que debutará en este evento para los asistentes.
El presente de Diego Winburn
Aunque hoy su nombre implica reconocimiento y expectativas elevadas, el hipnotista asegura que no lo vive como presión, sino como motivación para entregarse en cada presentación. “Tengo que llegar yo con muchísima pasión por lo que hago y en ese momento todo se vuelve a abrir, el mundo del asombro”, afirma.
Si el Diego que iniciaba en la magia pudiera ver su presente, lo que más le sorprendería, según nos comenta, es haberse convertido en una figura consolidada dentro del medio, un anhelo que hoy es una realidad. “Ya logré ser un mago 100% profesional donde ya hago mis propios shows en un lugar increíble con un formato súper creativo; como que diría: 'Ah mira, sí lo logré'”, reflexiona. “Sí logré mi sueño”.
El inmersivo evento de Magic Nights de Winburn será el 2 de mayo a las 9:00 p.m. en Boon Art Haus y promete ser una experiencia que va más allá de un simple espectáculo.