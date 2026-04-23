Ludwika Paleta se sinceró sobre uno de los temas que más curiosidad ha generado en torno a su nueva película Deseo: Las escenas de pasión que protagoniza junto a José María Yazpik y Óscar Casas. En medio de la promoción del filme, la actriz fue cuestionada sobre la reacción de su esposo, Emiliano Salinas, ante este tipo de secuencias.
Ludwika Paleta revela la reacción de su esposo Emiliano Salinas a las escenas de pasión en la película ‘Deseo’
Ludwika Paleta revela cómo reacciona Emiliano Salinas ante sus escenas en Deseo
Ludwika Paleta describió su nueva película Deseos como “un thriller de alto voltaje”, dejando claro que se trata de una historia intensa tanto en lo emocional como en lo físico. Ante la pregunta sobre si su esposo, Emiliano Salinas, se asusta con este tipo de escenas, la actriz abordó el tema con naturalidad, restando dramatismo a la situación y destacando la confianza que existe en su relación.
“No, no se asusta. Nos tenemos confianza. Él sabe que esto es un trabajo”, respondió la actriz ante la cámaras del programa Ventaneando.
De acuerdo con Ludwika, para su esposo es muy importante verla feliz y realizándose como actriz: “Le encanta que yo sea feliz y que me guste mi trabajo. Le encanta verme haciendo películas. No solo es mi mayor fan, es mi mejor aliado… es el mejor papá de mis hijos”, agregó.
Por último, Ludwika Paleta confesó que durante el rodaje llegó a sentirse expuesta, sin embargo, también destacó que las escenas fueron realizadas con gran cuidado y profesionalismo.
“Todo está muy hecho para que funcione. No es pornografía, todo está muy medido. De un tiempo para acá, en todas las producciones existe un intimacy coach, que es un coordinador de intimidad que está ahí, que acuerda con los actores qué se puede ver, qué no se puede ver y todo va por contrato. Todo está muy hablado y todo está muy estipulado”, explicó.
“A pesar de que me sentí muy expuesta, físicamente estuve muy cobijada por todo el equipo, por Óscar, por Chema Yazpik y también por la directora”, agregó.
Ludwika Paleta explora la libertad femenina en Deseo
Ludwika Paleta presentó Deseo, un thriller erótico que protagoniza junto a Óscar Casas, durante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. La cinta, dirigida por Teresa Simone, llegará a los cines de México el próximo 7 de mayo.
La historia sigue a Lucero, una abogada exitosa cuya vida aparentemente perfecta comienza a desmoronarse cuando inicia un intenso romance con un hombre más joven. A partir de ahí, la película se adentra en un relato de suspenso que explora el deseo, las decisiones impulsivas y sus consecuencias.
“Muy contenta con esta película. Es una película de suspenso, hay algo de erotismo y yo creo que es una historia que, si bien se ha contado muchas veces, la forma en la que la cuentas es lo que la hace distinta”, compartió la actriz frente a un grupo de reporteros durante su participación en el festival.
Para Paleta, uno de los mayores atractivos del proyecto fue la posibilidad de abordar una etapa poco representada en pantalla: la exploración de la sexualidad femenina en la madurez. “Tenía muchas ganas de contar una historia de una mujer explorando su sexualidad, sobre todo en sus cuarenta largos”, explicó.
La actriz también reflexionó sobre cómo, con el paso del tiempo, cambian las prioridades y la forma de enfrentar ciertos temas. “Siento que llega un momento en el que estos tabúes, estas cosas a las que no te atrevías antes por miedo o por no saber quién eras, las empiezas a intentar. No sé si porque te das cuenta que vida solo hay una y que cada vez tienes menos años para vivir. Eso es lo que le pasa a Lucero, una mujer que necesita sentirse viva otra vez… pero muchas veces esos deseos y esas decisiones tienen consecuencias fatales”, concluyó.