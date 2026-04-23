Ludwika Paleta revela la reacción de su esposo Emiliano Salinas a las escenas de pasión en la película ‘Deseo’

Ludwika Paleta revela cómo reacciona Emiliano Salinas ante sus escenas en Deseo

Ludwika Paleta describió su nueva película Deseos como “un thriller de alto voltaje”, dejando claro que se trata de una historia intensa tanto en lo emocional como en lo físico. Ante la pregunta sobre si su esposo, Emiliano Salinas, se asusta con este tipo de escenas, la actriz abordó el tema con naturalidad, restando dramatismo a la situación y destacando la confianza que existe en su relación.

Ludwika Paleta y Emiliano Salinas (Getty Images)

“No, no se asusta. Nos tenemos confianza. Él sabe que esto es un trabajo”, respondió la actriz ante la cámaras del programa Ventaneando.

De acuerdo con Ludwika, para su esposo es muy importante verla feliz y realizándose como actriz: “Le encanta que yo sea feliz y que me guste mi trabajo. Le encanta verme haciendo películas. No solo es mi mayor fan, es mi mejor aliado… es el mejor papá de mis hijos”, agregó.

Emiliano Salinas y Ludwika Paleta (HILDELIZA LOZANO GARDUÑO)

Por último, Ludwika Paleta confesó que durante el rodaje llegó a sentirse expuesta, sin embargo, también destacó que las escenas fueron realizadas con gran cuidado y profesionalismo.

“Todo está muy hecho para que funcione. No es pornografía, todo está muy medido. De un tiempo para acá, en todas las producciones existe un intimacy coach, que es un coordinador de intimidad que está ahí, que acuerda con los actores qué se puede ver, qué no se puede ver y todo va por contrato. Todo está muy hablado y todo está muy estipulado”, explicó.

“A pesar de que me sentí muy expuesta, físicamente estuve muy cobijada por todo el equipo, por Óscar, por Chema Yazpik y también por la directora”, agregó.