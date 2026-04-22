Leonardo DiCaprio pide frenar ley ambiental en Estados Unidos: 'Rechacen esta amenaza existencial'

Leonardo DiCaprio hace un llamado contra cambios a la ley de especies en peligro

El actor pidió a sus más de 60 millones de seguidores en Instagram que contacten a sus representantes en la Cámara de Representantes para votar en contra de una propuesta que busca desmantelar la Endangered Species Act (ESA), promulgada en 1973 por Richard Nixon y considerada la principal ley para proteger especies en riesgo de extinción en Estados Unidos.

“Hoy, en el Día de la Tierra, la Cámara de Representantes de EE.UU. se prepara para votar para debilitar la Ley de Especies en Peligro (ESA), intercambiando el futuro de la vida en la Tierra por ganancias económicas a corto plazo de unos pocos privilegiados,” escribió DiCaprio en Instagram.

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“La ESA fue promulgada hace más de 50 años por el presidente Nixon tras ser aprobada 92-0 en el Senado y 355-4 en la Cámara, garantizando la protección de especies y ecosistemas que nos sostienen. El proyecto de hoy devastaría a las especies más vulnerables, que son esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas.”

El actor añadió: “Insto a la Cámara a rechazar esta amenaza existencial a nuestra seguridad nacional y a elegir proteger y recuperar las especies, y defender los sistemas vivos de los que todos dependemos.”

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También pidió acción directa: “Llama hoy a tu representante en EE.UU. para pedirle que vote ‘no’ a la ESA Amendments Act de 2025 (H.R. 1897). Central telefónica del Capitolio de EE.UU.: 202-224-3121.”

DiCaprio compartió este mensaje mientras se encuentra en el extranjero filmando What Happens at Night, su más reciente colaboración con el director Martin Scorsese, con quien ha trabajado en proyectos como The Aviator, Gangs of New York, The Wolf of Wall Street y Shutter Island. En esta nueva película comparte elenco con Jennifer Lawrence , con quien ya trabajó en Don’t Look Up.